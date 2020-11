WhatsApp prend tout votre stockage? Attendez-vous à un nouvel outil de stockage cette semaine

Cadeaux.com Trousse à Bijoux de Voyage en Cuir Personnalisée à Votre Prénom

Pratique et raffinée, cette trousse vous permettra d’emmener en week-end vos bagues, vos boucles d’oreilles et autres bijoux. Se glisse dans un sac ou une valise. Rendez-la unique en la personnalisant avec votre prénom et choisissez les couleurs de la gravure et du cuir.