WhatsApp : bientôt une solution multiplateforme ?

Les rumeurs courent selon lesquelles WhatsApp prévoit d’autoriser l’utilisation d’un seul et même compte sur plusieurs appareils.

Des recherches sont également en cours pour améliorer la gestion de l’espace de stockage accaparé par les pièces jointes sur la plateforme.

Une fonctionnalité très demandée par les utilisateurs WhatsApp

Pouvoir se connecter avec un même compte sur différents appareils a fait l’objet de plusieurs demandes émanant des utilisateurs WhatsApp. Le développement de cette nouvelle fonctionnalité est actuellement en cours chez Facebook qui est actuellement le numéro un des réseaux sociaux. Une solution multiplateforme WhatsApp est en cours de développement. Il est important de préciser que ce dispositif pourra fonctionner même si votre smartphone est hors connexion.

Les journalises de 9to5Google relayant les informations de WABetaInfo affirment que WhatsApp est en train de tester cette nouvelle fonctionnalité sur la version bêta pour iOS et Android. Cette nouveauté permettra de se connecter sur 4 appareils mobiles avec un seul compte WhatsApp sans passer par WhatsApp Web. Concrètement, l’utilisateur recevra une notification pour l’avertir que son numéro de téléphone est utilisé sur un autre appareil pour se connecter sur un compte WhatsApp existant. Pour être plus précis, la configuration d’un seul et même numéro de téléphone sur d’autres smartphones est désormais autorisée par WhatsApp. À préciser que l’utilisation du compte sur l’appareil précédent ne sera pas pour autant refusée. La plateforme prévoit également de mettre au point une fonction de recherche par date. Des améliorations de la gestion de l’espace de stockage consacrée aux pièces jointes reçues via la plateforme sont aussi envisagées. Pour l’heure, ces annonces sont à prendre avec une certaine réserve.

Aucune date officielle n’a été communiquée pour le moment concernant cette fonction permettant d’utiliser simultanément le même compte WhatsApp sur plusieurs appareils.

WhatsApp est-il sur le point de lancer une succession de nouveautés ?

Avec l’utilisation du chiffrement qui s’active par défaut, WhatsApp est désormais l’un des services de messagerie les plus utilisés dans le monde. Il est tout de même important de rappeler que des services de messagerie qui proposent des niveaux de sécurité plus grande que ceux de WhatsApp existent avec des fonctionnalités plus pratiques. Ces services de messagerie sont notamment Telegram et Signal.

À côté de cette annonce de la part de WhatsApp, le numéro un des réseaux sociaux, Facebook, est sur le point de développer une fonctionnalité permettant à tous ses services de messagerie d’être interopérables. L’idée est d’offrir la possibilité aux utilisateurs de Messenger d’entrer en contact avec un utilisateur de WhatsApp en envoyant un message. Des essais lancés par Facebook dans le cadre de ce projet avaient déjà été annoncés.

La réalisation de ce projet de Mark Zuckerberg sera compliquée puisque l’architecture de nombreux services de messagerie est différente. À noter par exemple que Messenger et Instagram Direct, contrairement à WhatsApp, ne sont pas chiffrés de bout en bout.