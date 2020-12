WhatsApp ajoute la possibilité de définir des fonds d’écran personnalisés pour chaque discussion

WhatsApp lance une nouvelle mise à jour cette semaine qui permettra aux utilisateurs de définir des arrière-plans personnalisés pour chaque discussion. La nouvelle fonctionnalité aidera les gens à identifier les différents chats beaucoup plus facilement et évitera ainsi des erreurs stupides.

Il est également possible de définir différents fonds d’écran pour les modes clair et sombre. Cela aidera à uniformiser l’expérience utilisateur, car des arrière-plans plus clairs peuvent apparaître beaucoup plus en évidence en mode sombre et même blesser vos yeux.