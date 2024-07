What’s app va supprimer vos anciennes conversations, découvrez pourquoi et comment sauvegarder vos souvenirs

L’astuce pour éviter un nettoyage inattendu de la part de WhatsApp est de gérer activement ce que vous sauvegardez. Optez pour un téléchargement manuel des photos et vidéos que vous souhaitez conserver et configurez l’application pour qu’elle élimine les éléments non essentiels.

Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.