What If…? saison 2 : Que sait-on de la suite de la série animée du MCU ?

Marvel Studios ne surprend jamais ses fans, et leur première série animée se déroule dans le MCU intitulée What If…?, est l’entrée la plus excitante de la franchise car elle explore le vaste multivers que les fans ont hâte de voir à l’écran. Chaque épisode de l’émission réinvente les événements importants de la continuité principale et présente au public de toutes nouvelles versions de leurs personnages préférés de Marvel Comics.

La série, créée par AC Bradley, a reçu des éloges de la critique et beaucoup d’appréciation des fans. Avec la première saison de la série terminée par une conclusion satisfaisante, les fans doivent être impatients de savoir si nous allons bientôt faire un autre voyage à travers le multivers. Si vous recherchez des détails concernant What If…? saison 2, voici tout ce que l’on sait à ce sujet !

Date de sortie de la saison 2 de What If…?

La saison 1 de What If…? a été diffusée à partir du 11 août 2021 sur Disney +. La première saison contient neuf épisodes d’une demi-heure qui ont été publiés chaque semaine. Ainsi, la saison 1 de la série animée s’est terminée ce mercredi 6 octobre 2021.

En ce qui concerne une deuxième saison, le directeur de Marvel Studios, Kevin Feige, a confirmé en décembre 2019 que le travail sur un deuxième volet avait commencé avec le studio visant à développer dix épisodes. Cependant, il a été révélé plus tard que la première saison avait été réduite à neuf épisodes en raison des retards de production causés par la pandémie de Covid-19. À peu près à la même époque, il a été annoncé que la saison 2 aurait également neuf épisodes.

«Nous avons dû pousser un épisode dans la saison 2. C’était juste, honnêtement, comme tout le reste, c’était un impact de Covid. Il y avait un épisode qui n’atteindrait tout simplement pas la date d’achèvement, mais heureusement, nous pouvons le voir dans la deuxième saison de la série », a déclaré le producteur Brad Winderbaum dans une interview avec Collider.

En août 2019, Winderbaum a déclaré que certains concepts non utilisés pour la saison 1 pourraient apparaître dans les saisons futures, ce qui semble suggérer que l’écriture sur la deuxième saison était en cours à ce moment-là. En octobre 2021, le créateur/scénariste AC Bradley a confirmé que les scripts de la deuxième saison étaient terminés. Bien qu’il n’y ait pas de date de sortie exacte jointe, la saison 2 de What If…? devrait sortir en 2022.

Casting de la saison 2 de What If…?

La distribution vocale de What If…? saison 1 présente Jeffrey Wright dans le rôle du Gardien, un être cosmique omniprésent qui observe les événements à travers le multivers. De nombreux acteurs reviennent pour fournir les voix de leurs personnages respectifs «MCU» pour la première saison. Parmi eux figurent Samuel L. Jackson (Nick Fury), Benedict Cumberbatch (Dr. Stephen Strange), Hayley Atwell (Peggy Carter/Capitaine Carter), Sebastian Stan (James “Bucky” Barnes), Mark Ruffalo (Bruce Banner/Hulk), Tom Hiddleston (Loki), Chris Hemsworth (Thor) et Jeremy Renner (Clint Barton/Hawkeye).

Un nouvel ensemble d’acteurs fournit les voix de certains personnages préférés des fans, dont Josh Keaton dans le rôle de Steve Rogers, Mick Wingert dans le rôle de Tony Stark/Iron Man, Alexandra Daniels dans le rôle de Carol Danvers/Captain Marvel et Lake Bell dans le rôle de Natasha Romanoff/Black Widow.

Pour la saison 2, les nouveaux acteurs de la voix continueront probablement à exprimer leurs personnages respectifs, tandis que le retour des autres acteurs dépendra de leur disponibilité. S’ils ne sont pas disponibles, de nouveaux acteurs de la voix pourraient intervenir pour exprimer les personnages. Feu Chadwick Boseman (à titre posthume) a repris le rôle de T’Challa dans la première saison. Cependant, en raison du décès tragique de l’acteur en 2020, il est probable qu’un nouveau doubleur prendra le relais si le personnage apparaît dans la saison 2.

Intrigue de What If…? saison 2

Dans la première saison de What If…? le Gardien guide les téléspectateurs à travers des réalités alternatives qui réinventent les événements des trois premières phases du «MCU». Les histoires individuelles culminent dans la finale de la saison après que le Gardien soit forcé de rompre son vœu de ne pas interférer pour sauver le multivers d’Ultron. Il rassemble des super-héros de différents univers qui l’aident à arrêter Ultron.

Pour la deuxième saison, nous pouvons nous attendre à plus de nouvelles histoires individuelles qui remixeront certains de nos moments préférés de la franchise. Un épisode axé sur Tony Stark et Gamora qui n’a pas été sélectionné pour la saison 1 fera partie de la deuxième saison. Bradley a également révélé que l’histoire du capitaine Carter était conçue pour se dérouler sur plusieurs saisons, et nous pouvons également nous attendre à la voir apparaître dans la saison 2.

La nouvelle saison s’appuiera également fortement sur les propriétés de la phase 4.

“En entrant dans la deuxième saison, nous nous en tenons à la forme d’anthologie, et ce sera de toutes nouvelles histoires, beaucoup de plaisir, de nouveaux héros et tirer plus de la phase quatre que nous n’avons évidemment pu cette saison”, a déclaré Bradley sur les plans de la saison 2 dans une interview avec EW.

La saison 1 de What If…? est désormais disponible en intégralité sur Disney+.