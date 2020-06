Weta lance sa division Animation et créera des projets originaux – / Film

Au cours des 25 dernières années, Weta Digital a créé des effets visuels pour certains des plus grands morceaux de la culture pop que le monde ait jamais vus, allant de Le Seigneur des Anneaux franchise à Le Trône de Fer et Avengers: Fin de partie. Maintenant, l’entreprise fait quelque chose qu’elle n’a jamais fait auparavant: produire du contenu original dans une nouvelle division d’animation.

Un communiqué de presse dit que les cinéastes Peter Jackson et Fran Walsh (Le Seigneur des Anneaux trilogie) vont tous les deux « jouer un rôle clé dans le développement de Weta Animation », et les deux vont également « écrire, produire et diriger plusieurs projets d’animation pour l’entreprise ».



Weta Animation « développera du contenu animé original pour les plateformes de cinéma et de streaming », bien qu’aucun projet spécifique n’ait encore été révélé. Jackson et Walsh ont évidemment rêvé d’ouvrir une division d’animation pendant un certain temps, et il semble que cela ne sera pas seulement un endroit pour eux de faire leurs propres projets, mais aussi un refuge pour des talents supplémentaires.

« Nous sommes de grands fans de la narration animée sous toutes ses formes, mais cela peut être un moyen long, long et souvent coûteux de faire des films », a déclaré Jackson dans un communiqué. « C’est en partie pourquoi nous avons créé cette entreprise – pour changer le modèle et ouvrir les portes aux cinéastes et aux conteurs qui n’auraient autrement pas eu la chance de montrer ce qu’ils peuvent faire. »

Superviseur principal des effets visuels de Weta, Joe Letteri, qui a remporté des Oscars pour son travail sur Les deux tours, Retour du roi, King Kong, et Avatar, est amplifié pour explorer ce médium. «Le moment est venu pour nous de développer une animation originale, quelque chose que je suis passionné par l’exploration depuis longtemps», a-t-il déclaré. « La narration est une partie essentielle de ce que nous faisons dans les effets visuels et être en mesure d’apporter notre expérience créative à de nouvelles histoires au début du développement ouvre un monde de possibilités uniques. »

Il a raison: l’animation est l’un des rares départements de l’industrie du divertissement à avoir largement résisté à la tempête de COVID-19 et à continuer de travailler pendant la pandémie. Mais pour l’instant, il n’est pas clair si la division fonctionnera en animation CG, ou se plongera dans l’animation dessinée à la main plus traditionnelle qui est fondamentalement morte à Hollywood ces jours-ci. Et avec Jackson activement impliqué ici, je me demande si cette division d’animation pourrait être l’étincelle qui allume le feu pour cette suite de Les aventures de Tintin qu’il avait toujours prévu de faire mais qui ne s’est pas encore matérialisé.

