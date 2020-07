WestWorld Saison 4, Jeffrey Wright devrait revenir dans la 22e version, les mises à jour, la distribution et tout le groupe à savoir !!!

Westworld est peut-être une émission télévisée de science-fiction créée par HBO, développée par Nolan et Lisa Joy. La série a été soutenue par un film nommé « Westworld » qui a été écrit et réalisé par l’archange Crichton en 1973. Le spectacle a jusqu’à présent été un succès puisque nous avons le spectacle pendant 3 saisons. La quatrième saison de la série était officiellement non héréditaire par HBO le vingt-deux avril.

Mises à jour de la sortie de la saison 4 de Westworld

HBO n’a pas rechargé Westworld avec autorité à l’époque, cependant, quoi qu’il arrive, le destin de la série n’est peut-être pas révélé avant la fin de la saison trois. Si Dolores entame une autre saison stratégique, ne prévoyez pas que la quatrième partie de la série pourra être diffusée au plus tôt jusqu’à la mi-2022. chaque saison prend un an et demi, grâce à ses nombreux effets également en raison de l’imprévisibilité du compte.

Le casting: Westworld Saison 4

Les membres de l’ensemble du Westworld sont plus chanceux que quiconque. bien que les personnages soient tués, les acteurs retournent généralement dans un corps hôte de remplacement, ce qui signifie que même les victimes de la troisième saison peuvent réapparaître. un peu de participants robustes qui sont supposés rester constants est:

Evan a épousé la femme Wood comme Dolores AbernathyThandie Newton comme Maeve Edna Saint Vincent MillayJeffrey Wright comme Bernard Lowe / Arnold WeberTessa Thompson comme Charlotte HaleEd Harris comme William / la personne dans BlackLuke Hemsworth comme Ashley William StubbsSimon Quarterman comme Lee SizemoreRodrigo Santoro comme Hector EscatonAaron Paul comme Cewale les ajouts peuvent probablement même être plus, bien que nous n’allons pas en appréhender beaucoup avant que la saison quatre ne soit officiellement mise à jour.

L’intrigue pour Westworld Saison 4

L’intrigue de la série commence dans «Westworld», un parc de loisirs fictif et innovant. «Les hôtes humanoïdes restent généralement dans le parc de plaisance», le moyen approprié d’accomplir des «visiteurs» bien rémunérés qui n’ont aucun souci de contre-attaquer les hôtes, car les hôtes sont organisés de manière à ce que don ne blesse pas les électeurs.

Dans la saison 1/3, même une fois qu’une forte compréhension artificielle de «roboam» commence chez les humains dominants, l’intrigue de la série se déplace dans le monde réel tout au long du milieu du 21e siècle. nous avons tendance à ne toujours pas dire quelque chose concernant l’intrigue de la saison quatre. L’histoire se termine par ce que nous avons tendance à remarquer à la fin de la troisième saison. Nos pensées concernant nos robots bien-aimés vont être résolues cette saison, et donc la guerre contre un groupe peut culminer.

La série est basée sur le film de 1973 de l’archange Crichton, qui a écrit et réalisé le film «Westworld». La série a suscité l’amour et un coup de projecteur dans le monde entier et comprend un total de trois saisons.

La série concerne Westworld, un parc fictif avec des créatures distinctes, des robots et des hôtes humanoïdes. au XXIe siècle, un ordinateur désavantagé de remplacement nommé Rehoboam devient nuisible pour les gens et les contrôle, bien que les hôtes soient programmés pour ne pas blesser les personnes qui les lisent.

Tant les hôtes ont enlevé le terrain de jeu, et quelques-uns ont admiré des endroits dans le parc.

Un problème fantastique concernant la série est qu’aucun personnage ne peut bien être mort de la série car l’animateur pourrait prendre un autre corps et se réunir.

Ainsi, le forgé qui devrait revenir dans la saison est Thandie Newton, Jeffrey Wright, la femme mariée d’Evan Wood, Ed Harris, Aaron Paul, etc.

HBO a relancé la quatrième saison de cette émission le 20 avril 2020, et donc les amoureux sont heureux de visualiser beaucoup de Westworld. Cependant, la série peut revenir simplement en 2022 car la technologie de pointe et l’intelligence artificielle employées dans la série prendront beaucoup de temps à filmer.

Il n’y a eu que 2 ans entre la troisième et la deuxième saison de la série. Ainsi, la saison peut revenir simplement une fois votre temps écoulé, mais on s’attend à ce que l’attente en vaille la peine.