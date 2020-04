Westworld Saison 3 Episode 7 Critiques, Plot and Cast Detail and Recap

– Publicité –



« Westworld » de HBO se rapproche de sa finale de la troisième saison et augmente lentement l’intensité. L’émission de télévision de science-fiction de Jonathan Nolan a tracé le récit d’un soulèvement technologique contre l’humanité avec génie et nuance.

La saison suivante présente Aaron Paul au lancer, et il s’avère être plutôt une partie intégrante de l’histoire. Jusqu’à présent, la saison s’est concentrée sur deux arcs majeurs de l’intrigue. Le premier voit Dolores s’efforcer de comploter une rébellion contre l’humanité sans pitié. Un autre tourne autour d’un homme d’affaires français du nom de Serac qui tente d’arrêter Dolores.

Récapitulation de l’épisode 7 de la saison 3 de Westworld:

L’épisode commence avec Musashi, à Jakarta. Elle le tue commence à l’attaquer et, avec l’aide d’une autre fille. Ensuite, la scène se transforme en Caleb rappelant le passé et aussi une femme lui demandant comment il est arrivé ici.

Un thérapeute lui parle de la façon dont Francis, son ami, a été tué. Après cela, la scène change à nouveau pour révéler Dolores et Caleb. Ils sont venus chercher quelque chose dans un établissement gardé.

D’un autre côté, Stubbs a un pistolet pointé sur William. Bernard cite Dolores qui les a livrés pour découvrir ce qu’était Serac. Apparemment, le sang pour surveiller Serac of William a été utilisé par Dolores.

Selon l’ordinateur que Bernard utilise actuellement, William est actuellement mort. Caleb raconte comment Francis et lui ont été livrés pendant la guerre civile en Crimée. Ils ont été chargés de retrouver un groupe d’infiltration. Cependant, Caleb et Francis étaient suivis par les Russes, et leur unité a également été attaquée.

Dolores utilise un drone pour s’assurer qu’elle et Caleb peuvent entrer pour tuer les gardes. Caleb se souvient d’avoir été au centre. Dolores l’a amené à trouver Salomon: le prédécesseur de Roboam. Apparemment, il présentait des anomalies car la schizophrénie en était héritée du frère de Serac. Dolores a besoin de l’aide de Salomon pour achever l’ordre mondial selon lequel la conception a été assistée par Solomon.

Il est révélé que Caleb a reçu une thérapie expérimentale de reconditionnement. Apparemment, le taux de réussite du programme était de 10%. Les deux «échecs» seraient qualifiés de «valeurs aberrantes». William est une valeur aberrante. Ce n’est que parce qu’ils s’avèrent dangereux pour l’humanité 16 que Serac reprogramme ces valeurs aberrantes. Serac élimine les humains les plus faibles.

Bernard et Stubbs retrouvent le dossier de Caleb. Ensuite, il est démontré que Caleb a été chargé d’arrondir les valeurs aberrantes. Il s’avère que le programme Rico a été créé dans le cadre du plan de Serac pour contrôler des gens comme Caleb. Francis, il est révélé, n’a pas péri pendant la guerre! Dans un autre flashback, Francis et Caleb kidnappent quelqu’un sur la base des demandes de Rico. Maeve vient à l’installation de Sonora dans une voiture / hélicoptère pour tuer Dolores. Dolores demande à Caleb d’attendre que Salomon termine son processus de création d’une projection pendant qu’elle se déplace à l’extérieur pour combattre Maeve.

Bataille de Dolores et Maeve. L’hélicoptère de Maeve commence à frapper Dolores. William informe Stubbs et Bernard d’essuyer tous les hôtes qu’il souhaite. Il est révélé que Francis avait obtenu une offre de tuer Caleb alors que tous deux jugeaient l’homme captif qui avait été kidnappé. Caleb avait reçu l’offre d’obtenir une somme d’argent élevée, comme Francis. Cependant, jusqu’à ce qu’il puisse être tué par Francis, Caleb gère de tuer Francis.

Son drone est utilisé par les dolores. Les deux continuent de se battre. Maeve coupe l’un des bras de Dolores. Dolores se précipite à l’intérieur du bâtiment Sonora. Dolores appuie sur un bouton qui fait basculer Salomon et fait perdre conscience à Maeve et elle.

Bernard dit que l’humanité de Stubbs ne sera pas arrêtée par Dolores, Caleb le fera. Les deux sont dans une station-service et William est allé dans les urines. William arrive, pointant une arme sur eux. D’un autre côté, Solomon termine son processus de projection. Ensuite, Caleb voit Maeve et Dolores passer à l’extérieur. «J’ai des instructions pour vous», explique Salomon.

Westworld Saison 3 Episode 7 Review:



L’épisode de la prochaine saison de Westworld »se révèle être une offre bourrée d’action avec plusieurs révélations. Fondamentalement, l’épisode fait tout le show de HBO est bien connu pour. Avec chaque épisode successif, ‘Westworld’ semble de mieux en mieux. Je me demande si Lisa Joy et Jonathan Nolan peuvent continuer à se surpasser.

Sur Dolores a été fait en utilisant un sens de la sensibilité poétique Vers la fin de l’incident, remarque Bernard. La torsion à la fin de l’épisode est tout simplement poétique. Caleb mettant fin à la civilisation sur les ordres de Salomon aurait sûrement plus d’impact. Il souligne à quel point la technologie est une création humaine à la fin de la journée. Tout type de soulèvement technologique sera essentiellement un être humain.

Des témoignages supplémentaires sur notre « monde occidental » ont déjà mentionné des similitudes entre cette série et les « Dev » d’Alex Garland. Garland, Nolan et Joy auraient pu spéculer sur l’avenir.

Cependant, la bataille de Maeve et Dolores a été un exemple qui m’a déçu. C’était vraiment engageant. Le drone et l’utilisation de l’hélicoptère étaient certainement ingénieux. Cependant, je m’attendais à plus de l’impasse. Après tout, Dolores et Maeve ne sont que deux des personnages très féminins à avoir honoré l’écran. Cependant, «Westworld» Saison 3 Episode 7 met en place la finale de la saison de manière assez excitante.

