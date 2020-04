Westworld Saison 3 Episode 6 Revue de décohérence: lent et déconnecté

Bon retour à Westworld (enfin, plus comme le vrai monde futur), et si vous n’avez pas vu l’épisode de dimanche, il était plein de gains et a bien arrangé les choses pour les deux derniers épisodes de cette saison. Au cas où vous ne le sauriez pas, cette saison du drame HBO sort l’animateur voyou Dolores (Evan Rachel Wood) dans le monde réel pour faire la guerre aux espèces qui ont créé et asservi son espèce dans un parc à thème: les humains. Maeve (Thandie Newton), Bernard (Jeffery Wright), et d’autres hôtes sortent des parcs pour aider ou arrêter Dolores, bien qu’elle ait demandé de l’aide (sous forme de copies d’elle-même ainsi que d’humains sans méfiance) et qu’il est peut-être déjà trop tard pour l’empêcher de détruire l’humanité en tant que l’avenir le sait aussi bien que les sociétés de données qui contrôlent ce monde.

Je comprends que nous progressons rapidement vers la fin de la saison, mais cet épisode n’était tout simplement pas aussi excitant ou électrique que la semaine dernière, ni même aucun épisode précédent cette saison. C’était important, oui, surtout au niveau de l’histoire, mais j’avais l’impression que j’étais un enfant qui mangeait mes légumes: je sais que je dois le faire et je sais que ça va payer, mais je n’aime pas ça parce qu’ils ne le sont pas aussi excitante que les « épisodes à suspense » de macaroni au fromage dans mon assiette. D’accord, j’ai donc faim mais j’espère que vous comprendrez mon point. Malgré toutes les fusillades et la trahison, j’ai eu du mal à me soucier de ce qui se passait. Je vais probablement recommencer à me soucier beaucoup de lui lors du prochain épisode quand tout se réunira à nouveau et nous verrons Dolores se frayer un chemin hors de la toile d’araignée.

Westworld a manqué de terrain engageant et de cohérence cette semaine

Honnêtement, j’ai personnellement trouvé le « making of » à la fin de la partie la plus excitante de l’épisode. Les simulations de Warworld et Maeve m’ennuyaient. Si vous avez lu mes critiques d’épisodes précédents, vous le saviez déjà; puisqu’ils lui ont présenté la « superpuissance » et l’ont rendue fondamentalement un dieu de tous les hôtes? Je m’ennuie de ses histoires, principalement parce qu’elles manquent toutes de défi et de résolution créative stimulante. C’est comme jouer à un jeu vidéo en mode hella easy: il n’y a pas de résistance, donc ce n’est pas intéressant. Vous savez ce qui va se passer, alors pourquoi perdre mon temps à traverser un voyage ennuyeux et ennuyeux?

Je suis peut-être un peu trop sévère cependant, permettez-moi de l’adoucir un peu. Je n’aime pas cet épisode; dans les émissions, vous devez servir les personnages et les scénarios de chacun. Quand très peu ou aucun de mes personnages préférés n’est montré dans un épisode, j’ai tendance à ne pas être aussi captivé par l’histoire. Cela ne reflète en rien les acteurs car ils font tous un travail incroyable et cette émission, en particulier, a certaines des meilleures performances de toutes les émissions de télévision que j’ai vues depuis un moment. Je souhaite juste qu’il n’y ait pas une telle différence de personnages et d’histoires entre les deux groupes de personnages – c’est comme Dolores, Caleb, Bernard sont tous dans un même ensemble et Maeve, Halores et Jimmy sont dans un autre, et c’est un mélange quant à quel ensemble de personnages nous obtenons dans un épisode.

En tant que téléspectateur fidèle fermement attaché à la «Team Dolores», c’est frustrant, mais rien de nouveau, et complètement compris. Parlez des problèmes du premier monde: crier dans le vide, se plaindre de mes histoires, mais je m’éloigne du sujet. L’épisode de cette semaine a parfois semblé un peu lent, bien que je pense que par rapport aux performances électriques de Wood et Paul, les scénarios et les acteurs les plus subtils (même s’ils sont absolument brillants) tombent un peu sous le radar. Pour rappel, il ne reste plus que deux épisodes cette saison, et qui sait quand la prochaine saison pourra même entrer en production, cela pourrait donc être une longue attente, selon la façon dont tout cela se termine dans deux semaines. Mais peu importe comment Westworld se termine, je serai ici à regarder avec vous.

Le post Westworld Saison 3 Episode 6 Revue de décohérence: lent et déconnecté est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.