Westworld Episode 7 Trailer: Passed Pawn – / Film

Il ne reste que deux épisodes de Westworld saison 3, ce qui signifie qu’il n’y a que deux chances de plus pour cette saison de nous donner des réponses ou de nous décevoir terriblement! Sur la base de cette nouvelle bande-annonce de l’épisode 7, le prochain épisode va enfin nous donner un peu d’histoire sur Caleb, le nouveau personnage joué par Aaron Paul. Regarder le Westworld bande-annonce de l’épisode 7 ci-dessous.

Bande-annonce de l’épisode 7 de Westworld

Je suis désolé de dire que cette saison de Westworld m’a perdu. Il y a eu beaucoup de discussions sur la modification de la saison 3 et la correction du cap après la fin de la saison 2. Mais je peux honnêtement dire que si la saison 2 était vraiment un gâchis, elle a réussi à retenir mon intérêt. La même chose ne se produit pas cette année – je ne me soucie pas vraiment de tout ce qui se passe ici. Et malgré les affirmations contraires, l’élément de boîte mystère est toujours bien en place.

Il ne reste que deux épisodes cette saison, et bon, peut-être qu’ils finiront tous les deux par être les meilleurs putains d’épisodes de la saison 3. À tout le moins, nous sommes sur le point d’obtenir plus d’Aaron Paul – un nouvel ajout à la distribution qui n’a vraiment pas eu grand-chose à faire. Bon sang, il n’était même pas dans l’épisode diffusé hier soir. Mais le prochain ep, « Passed Pawn », va clairement y remédier.

Le personnage de Paul, Caleb, n’allait nulle part et était même destiné à se suicider avant de se connecter avec Dolores. Maintenant, il fait partie de sa révolution, apparemment dans ses plans d’anarchie totale. Mais cela tiendra-t-il? Ou va-t-il changer d’avis? Jetons un coup d’œil au synopsis officiel, d’accord?

Saison 3, épisode 7: «Passed Pawn»

Date de début: DIMANCHE 26 AVRIL (9: 00-10: 00 pm ET / PT)

Un véritable ami est celui qui entre quand le reste du monde sort.

Écrit par Gina Atwater; réalisé par Helen Shaver.

Ah, inutile comme toujours. Merci, Westworld.

En fait, je pense qu’il y a plus à Caleb qu’il n’y paraît, et cette bande-annonce semble certainement faire allusion à cela. Mais tout cela pourrait être une mauvaise direction. Nous le saurons ce dimanche.

