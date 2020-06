Western Avenue Studios ouvert – virtuellement – samedi – betanewsfr

Le premier samedi du mois signifie que c’est la journée Open Art Studios pour les artistes de Lowell’s Western Avenue Studios.

Et, après le succès des premiers studios virtuels ouverts de mai en ces temps de distanciation sociale, de défi et de changement, l’événement de ce samedi 6 juin sera également en ligne de midi à 17 h.

Henry Marte, directeur marketing de Western Avenue, a augmenté le jeu Virtual Open Art Studios et a demandé aux artistes de créer plus de contenu vidéo pour donner l’impression d’une visite en studio en direct.

« Nous avons vu un grand engagement lorsque les artistes ont utilisé des flux en direct et des vidéos pour montrer leur travail et leur processus créatif dans nos studios virtuels ouverts de mai », a déclaré Marte. «Le flux en direct améliore l’expérience Open Studio car l’artiste peut consacrer du temps à expliquer ce qu’il fait de manière ciblée. Il agit comme une fenêtre sur le monde d’un artiste. »

Virtual Open Art Studios est organisé sur la page Facebook de Western Avenue, www.facebook.com/WesternAvenueStudios, et plus tard, il sera publié sur leur flux Instagram, @westernavearts.

Pour plus d’informations sur ce que c’est que de faire de l’art pendant une pandémie, lisez-le sur le blog du site Web à l’adresse https://westernavenuestudios.com/blog.

La journée débute avec le report de Western Avenue Inspires, une série de conférences d’artistes créées par le membre du conseil de Loading Dock Arts Inc. et l’artiste Brian Alves, qui interviewera l’artiste new-yorkais Gary Gissler sur la façon dont son travail de psychothérapeute a influencé son art. Le processus artistique de Gissler consiste à couper, transcrire, altérer et brouiller et réassembler des textes pour créer des peintures et des œuvres sur papier subtiles mais puissantes.

L’entrevue sera préenregistrée et publiée pour que le public puisse la voir.

La série de conférences Western Avenue Inspires est financée par une subvention du Lowell Cultural Council.

La Loading Dock Gallery de WAS a également déplacé son exposition de juin «Six by Six Under 100 $» dans le domaine virtuel. Vous pouvez voir le spectacle en ligne jusqu’au 28 juin sur www.theloadingdockgallery.com. Il s’agit d’une exposition de groupe pour les membres de la galerie présentant de petites œuvres à 100 $ ou moins chacune.

Le samedi également, Navigation Brewing sera ouvert de midi à 16 h, proposant des bières en conserve individuelles et des recharges de grognards. Le camion alimentaire Bacon Truck vendra de la nourriture à emporter.Plus d’informations peuvent être trouvées sur www.westernavenuestudios.com, où vous trouverez une section consacrée aux profils d’artistes, ainsi que des liens vers des flux de médias sociaux et des articles de blog.

Cinéma maison

L’année dernière, « Kusama: Infinity » faisait partie de la série de films Plein Air de WAM.Avec un temps plus chaud, les gens du Worcester Art Museum ont trouvé un moyen d’aider les fans à créer leur propre festival de films d’arrière-cour, un peu comme le populaire Plein Air de l’année dernière. série au WAM. Ils ont rassemblé une liste des films sélectionnés l’année dernière et où vous pouvez les diffuser. Pour

«Boom for Real» faisait partie de la série de films Plein Air de WAM l’année dernière. Par exemple, «McQueen» est disponible sur Amazon Prime, Hoopla et Kanopy, tandis que «Boom for Real: The Late Teenage Years of Jean-Michel Basquiat», «Leaning dans le vent « et » Kusama Infinity « sont sur Hulu. Consultez la page Facebook de WAM pour plus d’informations à ce sujet, ainsi que des mises à jour régulières sur les activités artistiques quotidiennes qu’il propose.

Whistler fermé jusqu’au 30 juillet

Le Whistler House Museum of Art a prolongé sa fermeture jusqu’au 31 juillet. Le Whelller House Museum of Art prolonge sa fermeture jusqu’au 30 juin en raison du coronavirus. « Nous espérons provisoirement ouvrir en juillet, sur la base du calendrier du gouverneur Baker », a indiqué la directrice exécutive Sara Bogosian dans un communiqué de presse. «Mais cette date est susceptible de changer. Nous vous tiendrons au courant. » La Maison Whistler a également récemment annulé son programme d’art d’été pour les jeunes et étudie des projets d’art d’été accessibles à la maison pour les jeunes artistes. Il a également reporté l’événement James McNeill Whistler Art Award 2020, en l’honneur de Nancy Donahue pour son 90e anniversaire. Il est provisoirement prévu pour le 7 octobre. Visitez www.whistlerhouse.org pour plus de détails.

Le centre culturel Lowell est mis en ligne Le Lowell Cultural Council propose une série gratuite de webinaires Zoom tous les vendredis de 10 h à 11 h. Ils se concentreront sur la création d’événements artistiques et culturels inclusifs et accessibles aux personnes handicapées. Kerry Thompson est la formatrice de chaque session. Elle est directrice exécutive de Silent Rhythms Inc., une organisation dont la mission est de promouvoir l’inclusion dans les arts pour les personnes handicapées et d’utiliser les arts pour promouvoir l’inclusion dans la société. Les sujets incluront les barrières de communication pour les personnes handicapées et comment rendre les sites Web, les médias sociaux, le sous-titrage et les espaces virtuels accessibles et inclusifs pour tous. Un lien Zoom sera partagé pour chaque session lors de l’inscription, ce qui est obligatoire. Visitez la page Facebook du Lowell Cultural Council pour plus de détails. Pour vous inscrire, accédez à https://us02web.zoom.us/…/register/WN_fhJ7nry5Qo2_FNODXvxohw.

«Fantôme» avec le plus

La Boston Cyberarts Gallery présente son exposition d’été, «Ghost City – Avenue S», par Jody Zellen, dans son espace en ligne à www.bostoncyberarts.org. Zellen a commencé à travailler sur le projet tout en suivant un cours d’études supérieures sur l’art net de la Rhode Island School of Design avec George Fifield, directeur des Cyberarts de Boston. «Je suis impressionné par« Ghost City »depuis que je l’ai vécu pour la première fois sur le Web. Il a réussi à générer en ligne la sensation bizarre d’être perdu dans une ville étrange », a déclaré Fifield. « Il semble parfaitement en phase avec l’expérience actuelle de Covid-19. » L’exposition en ligne se poursuit jusqu’au 31 août. Pour plus d’informations sur Zellen, visitez son site Web à www.jodyzellen.com.

