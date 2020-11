West Ham lié à deux joueurs et aucun n’a de sens – .

Photo de Gregory Fisher / Icon Sportswire via Getty Images

Nous ne voulons pas manquer de respect à Kai Wagner lorsque nous nous demandons pourquoi West Ham United serait intéressé par la star de Philadelphia Union.

Le Daily Mail rapporte que les Hammers se battent contre les voisins de Londres, Fulham, pour signer le jeune homme de 23 ans né en Allemagne, évalué à 3,5 millions de livres sterling, au mercato de janvier.

Wagner mérite l’attention – il est peut-être l’arrière gauche le plus en forme de la MLS en ce moment – mais c’est une position que West Ham n’a pas besoin de renforcer.

Après tout, David Moyes a trouvé un moyen d’obtenir tous les deux ses arrières gauches dans le même onze de départ. Et, étant donné que Steve Clarke a eu du mal à trouver un équilibre entre Andy Robertson et Kieran Tierney dans l’équipe nationale écossaise, ce n’est pas une mince affaire.

Arthur Masuaku, souvent erratique, est sans doute au milieu de sa forme la plus fine et la plus soutenue dans une chemise de West Ham. Il a brillé dans un rôle d’ailier arrière qui met l’accent sur ses qualités offensives et cache ses carences défensives.

Aaron Cresswell, quant à lui, a été si impressionnant en tant que défenseur central gauche et joueur de ballon, une première sélection anglaise en quatre ans serait une récompense appropriée.

Mais Wagner n’est pas le seul arrière gauche à être lié à un déménagement au London Stadium.

Photo de James Williamson – AMA / Getty Images

Talksport a affirmé que Moyes lorgnait Emerson Palmieri de Chelsea lors du dernier mercato et, avec le doute sur son avenir à Stamford Bridge ce week-end par l’international italien, ce n’est qu’une question de temps avant que la rumeur ne recommence à tourner.

« Malheureusement, je ne joue pas beaucoup à Chelsea, mais je suis calme et je pense que les choses vont s’améliorer, que ce soit à Londres ou ailleurs », déclare l’ancien défenseur de la Roma à 26 millions de livres sterling, qui a été informé par Roberto Mancini qu’il a besoin d’un match régulier. temps s’il veut commencer à l’Euro 2020 (Objectif).

«L’entraîneur m’a parlé. Il m’a dit que la meilleure chose était de jouer. Voyons ce qui se passe dans deux mois si j’ai une place à Chelsea ou pour une autre équipe? Nous verrons. »

L’Inter Milan d’Antonio Conte devrait revenir pour un joueur qui n’a commencé qu’un seul match en 2020/21. Cependant, il ne semble pas nécessaire que West Ham rivalise avec les Nerazzuri pour la signature d’Emerson.

Pas quand Masuaku et Cresswell jouent de toute façon le meilleur football de leur carrière bordeaux et bleu.

Michael Regan / Getty Images

