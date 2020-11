West Ham aurait manqué un vrai bijou – .

Photo par Matt Dunham – Piscine / Getty Images

Malgré la frustration des fans avant la date limite des transferts, West Ham United s’est bien comporté dans la ligue jusqu’à présent. Les Hammers ont remporté des matchs nuls contre Manchester City et Tottenham et sont venus très près d’obtenir quelque chose du match contre Arsenal et Liverpool.

Les Irons ont battu respectivement quatre et trois derniers Wolves et Leicester City tout en gardant une feuille blanche dans les deux matchs. David Moyes mérite beaucoup de crédit pour la façon dont il a transformé West Ham. Mais, si les choses s’étaient déroulées dans le mercato, ils auraient bien pu être dans une meilleure position.

Les Hammers se sont efforcés de recruter James Tarkowski de Burnley cet été. West Ham a eu trois offres rejetées par les Clarets pour les Anglais et Moyes a été contraint de chercher ailleurs (Sky Sports).

Où était votre nouvelle signature il y a 5 ans?

mariée

721673

Où était votre nouvelle signature il y a 5 ans?

/static/uploads/2020/10/669358_t_1603915066.jpg

669358

centre

Les Irons ont tenté de signer Wesley Fofana de Saint-Etienne après avoir raté Tarkowski. Sky Sports a révélé que l’offre de 33 millions de livres sterling de West Ham pour le jeune défenseur français avait été rejetée par l’équipe de Ligue 1, qui a ensuite accepté une offre de 36,5 millions de livres sterling de Leicester City (Guardian).

Fofana a été brillant pour Leicester jusqu’à présent

Fofana, encore adolescente, a connu un formidable début de vie en Premier League. Le Français a débuté trois fois en championnat pour les Foxes et il ne s’est pas trompé.

Le joueur de 19 ans réalise en moyenne 3,3 interceptions, 1,7 plaqués et cinq dégagements par match. Il remporte 3,3 duels au sol et trois duels aériens par match et ne commet en moyenne que 0,3 faute toutes les 90 minutes (SofaScore).

Photo de MICHAEL REGAN / POOL / AFP via Getty Images

C’est un retour exceptionnel pour un adolescent qui joue en Premier League pour la première fois de sa carrière. Fofana n’a pas été effrayé par la perspective d’affronter les meilleurs joueurs du monde et a traité confortablement l’ancien vainqueur du Soulier d’Or Pierre-Emerick Aubameyang.

Il a toutes les qualités pour devenir un défenseur de classe mondiale dans les années à venir et, s’il peut continuer à progresser aussi bien qu’il l’a été jusqu’à présent ce trimestre, les 36,5 millions de livres sterling payées par Leicester ne sembleront pas chers du tout .

On dirait que West Ham a raté un vrai bijou à Fofana. Le jeune aurait été un ajout fantastique à l’équipe des Irons, mais ce n’était pas censé l’être, et Moyes a dû se contenter de la signature du prêt de Craig Dawson de Watford à la place.

Harriet Lander / Copa / Getty Images

Dans d’autres nouvelles, « Il l’a mérité »: un expert de Sky assommé par les Rangers de 26 ans

Partager : Tweet