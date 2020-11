Werder Bremen – Willi Lemke contre l’extension anticipée de Baumann: « Affront au Conseil de Surveillance »

Le contrat du directeur général du Werder Frank Baumann doit être prolongé en hiver. Cela a été confirmé par le président du conseil de surveillance, Marco Bode botteur. Willi Lemke, l’ancien manager du succès de la Ligue hanséatique, n’aurait absolument aucune compréhension pour une telle décision en raison du timing.

« Le faire maintenant serait non seulement un affront au nouveau conseil de surveillance, mais aussi à l’assemblée générale », a expliqué Lemke dans un entretien avec le Deichstube et a un œil sur l’assemblée générale, qui a été reportée du 16 novembre au printemps 2021 en raison de corona.

Le conseil de surveillance est également nouvellement élu dans ce cadre. « En tant que président du conseil de surveillance, j’aurais de sérieux doutes quant à savoir si le conseil de surveillance actuel est habilité après le report de la réunion, ou s’il devrait se sentir habilité à prendre une décision économique d’une telle envergure. » Une extension avec Baumann viendrait donc « au mauvais moment », selon Lemke.

Il ne pense pas que « ce serait un problème d’en parler correctement avec Frank ». Peut-être que le conseil de surveillance est «également composé de la même manière et s’attaquerait immédiatement à cette question». « Les membres du club ont alors l’opportunité démocratique d’apporter des changements. Je n’appellerais pas cela une lutte pour le pouvoir. Il s’agit d’un avenir prospère pour SV Werder. »

Lemke, qui « n’est qu’un membre votant de l’association » et ne vise pas un bureau, « mais est extrêmement préoccupé par notre fière association », a démenti les rumeurs selon lesquelles il aurait construit une opposition à la direction actuelle en juin. « C’est absurde. Une opposition ne peut pas du tout être personnifiée actuellement. »

Werder Bremen: Avec cette équipe, la SVW a pris d’assaut le championnat lors de la saison 2003/04 1/22 Valerien Ismael fête aujourd’hui ses 45 ans. Le Français a non seulement remporté le doublé national avec le Bayern lors de la saison 2005/06, mais a également fait partie de la légendaire équipe du championnat Werder Bremen 2004. 2/22 Le 9 mai 2004, les Werderans ont été couronnés champions – de toutes choses avec un 3: 1 dans le stade olympique de Munich. Cette saison, l’équipe de Brême s’est réjouie d’un football offensif enivrant et est restée 23 matchs sans défaite. 3/22 « Brême méritait de remporter le titre. Ils ne se sont pas laissés aller à la folie et ont montré le plus beau football », a félicité l’entraîneur du Bayern Hitzfeld à l’issue du match, tandis que l’entraîneur du Werder Thomas Schaaf a seulement annoncé: « Maintenant, les choses vont bien! » 4/22 Trois semaines après le titre de champion, Ismael et Werder ont même réalisé le double parfait contre Aix-la-Chapelle. Le défenseur central avait ces joueurs à ses côtés lors de la saison 2003/04. 5/22 OBJECTIF – ANDREAS REINKE (34 apparitions): Déjà champion avec le FCK en 1998, il est revenu en Allemagne avant le début de la saison après des séjours en Grèce et en Espagne et était dans la boîte à tous les matches. A terminé sa carrière à Brême en 2007. 22/06 DÉFENSE – PAUL STALTERI (33): coureur d’endurance à droite et sept fois préparateur. Après quatre ans sur l’île, il a terminé sa carrière à Mönchengladbach et a ensuite travaillé comme entraîneur de jeunes dans son Canada natal. 7/22 VALERIEN ISMAEL (32): L’un des gros piliers de l’équipe championnat, est venu de Strasbourg pour peu d’argent avant le début de la saison et a ensuite joué pour le Bayern. A commencé sa carrière d’entraîneur à Hanovre, qui l’a conduit via Wolfsburg et la Grèce à Linz. 8/22 MLADEN KRSTAJIC (30 ans): En neuf ans en Bundesliga, il était l’un des meilleurs défenseurs centraux de la ligue au Werder et à Schalke. Après deux ans en tant que joueur, il a travaillé au Partizan en tant qu’officiel, puis il a entraîné l’équipe nationale serbe pendant deux ans. 22/09 CHRISTIAN SCHULZ (29): a compté sur ses meilleurs jours dans l’équipe élargie de l’équipe nationale et a livré des performances constantes pour le Werder et Hanovre pendant de nombreuses années (358 matchs BL). A 37 ans toujours sur la balle pour Hannover II. 22/10 VIKTOR SKRIPNIK (13): Le Werder était le seul club en dehors de l’Ukraine pour lequel l’arrière gauche a joué. Mais cela l’a retenu là pendant huit ans. A mis fin à sa carrière après la saison de championnat – une grande finale. 11/22 LUDOVIC MAGNIN (11): Son apogée était encore à venir. Augmenté au Werder la saison suivante, puis joué pour le VfB pendant cinq ans. Est également devenu champion d’Allemagne là-bas. Formateur au FC Zurich depuis 2018. 12/22 MITTELFELD – FABIAN ERNST (33): Souvent sous-estimé, mais indispensable pour le Werder. Fort en duel, clair sur le ballon et avec un bon œil (onze passes). Puis chez Schalke et Besiktas, copropriétaire d’une équipe danoise de deuxième division depuis 2019. 13/22 FRANK BAUMANN (32): Une fois Werder, toujours Werder. Le capitaine est venu de Nuremberg en 1999 et n’a pas quitté le club à ce jour. Après 360 matchs de compétition, le capitaine honoraire est entré dans la direction et est maintenant le directeur sportif. 14/22 JOHAN MICOUD (32): Le Français ingénieux et controversé était le penseur et le leader du match de Brême. Impliqué dans 18 coups sûrs dans la saison de championnat. Reste quatre ans à Brême puis termine sa carrière aux Girondins de Bordeaux. 15/22 KRISZTIAN LISZTES (30 ans): Le meneur de jeu à deux pieds a disputé la meilleure saison de sa carrière, mais s’est déchiré un ligament croisé peu avant la fin de la saison. Par la suite il n’a pas atteint son ancienne forme au Werder ou ailleurs, fin de carrière en 2015 en Hongrie. 16/22 TIM BOROWSKI (25 ans): Noble réserviste et pas encore à son apogée. Dans les années suivantes, il a été l’un des meilleurs milieux de terrain allemands et a essayé sans succès pendant un an au Bayern. Aujourd’hui co-entraîneur de Florian Kohfeldt. 17/22 ÜMIT DAVALA (22): Auparavant actif à Milan, le Werder s’est assuré les services du vainqueur de la Coupe UEFA en prêt. Resté au Weser pendant une saison de plus, mais a dû mettre fin à sa carrière en 2005 en raison d’une blessure. Maintenant entraîneur adjoint à Galatasaray. 18/22 STURM – AILTON (33): « Un coup. Un but. L’Ailton! » Après avoir commencé des difficultés à Brême dans l’année de championnat imparable et avec 28 buts meilleur buteur. Après cela, Kugelblitz a joué pour Schalke, HSV et Duisburg, entre autres. 19/22 IVAN KLASNIC (29): Le natif de Hambourg a marqué 77 fois pour le Werder entre 2001 et 2008. Puis il a pris d’assaut pour Bolton, Nantes et Mayence. A dû subir trois transplantations rénales en raison d’une insuffisance rénale. 20/22 ANGELOS CHARISTEAS (24 ans): La même année, le héros folklorique grec a pu se réjouir du championnat d’Europe. Ne faisait pas partie du personnel permanent du Werder, qui ne devrait pas non plus changer à Ajax, Feyernoord ou Nuremberg. 21/22 NELSON VALDEZ (21 ans): A 19 ans, le Paraguayen n’a fait sa percée définitive qu’un an plus tard. 113 matchs pour Werder suivis 126 pour BVB. Ensuite, l’attaquant est devenu un globe-trotter et joue à domicile depuis 2017. 22/22 FORMATEUR – THOMAS SCHAAF: Légende du club absolu! Après de nombreuses années dans l’équipe de jeunes du Werder, il s’est occupé de l’équipe de Bundesliga pendant 14 ans. Après des postes à Francfort et Hanovre, maintenant directeur technique de Bremer.

Lemke: « La direction n’a pas fourni de réponses »

Néanmoins, il a précisé: « Quiconque se promène dans la ville avec les oreilles ouvertes entend le désir d’un changement de direction. Les gens ne veulent pas avoir le« business as usual »au Werder. La question doit être: quelle est la vision économique de la participation de l’association an der GmbH und Co KG aA? La direction doit d’abord et avant tout trouver des réponses à cette question. Mais jusqu’à présent, elle leur a dû – du moins publiquement. «

L’inquiétude concernant Werder, qui a dû contracter un prêt KfW, n’a «jamais été aussi grande» chez Lemke. La pandémie corona n’est pas la seule responsable des problèmes financiers. « Werder planifie depuis des années avec des dépenses fixes et espérait des revenus du même montant. Cela n’aurait pas fonctionné la saison dernière même sans Corona. Il nous manque non seulement 30 millions d’euros à cause de la pandémie, mais aussi plusieurs millions de plus. »

Des transferts comme Ömer Toprak ou Leonardo Bittencourt, qui ont dû être signés après un prêt cet été en raison d’une obligation d’achat, ne se seraient pas produits sous lui. « Absolument pas. C’est pourquoi nous avons refusé l’un ou l’autre transfert à l’époque. »