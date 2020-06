Werder Brême – Bayern Munich 0-1: Robert Lewandowski tire sur le FCB pour le huitième titre de champion consécutif

Le FC Bayern célèbre son premier championnat fantôme et remporte le titre pour la 30e fois. Grâce à Robert Lewandowski, l’équipe de Munich a gagné 1-0 (1-0) au candidat à la relégation Werder Brême et ne doit plus être poussée hors du haut de la table après 32 jours de match.

Au final, après la relégation contre Alphonso Davies, le champion d’endurance l’a rendu encore plus excitant, de sorte que la joie après le coup de sifflet final était d’autant plus grande. Le patron du conseil d’administration, Karlheinz Rummenigge, a sauté joyeusement dans le Weserstadion vide à 22h24, ses collègues du conseil d’administration autour d’Oliver Kahn ont serré les poings et ont applaudi l’équipe.

Sur le terrain, les joueurs se sont embrassés avec le maître entraîneur Hansi Flick, Thomas Müller, qui sautait sauvagement, a crié: « Où sont les Bengalos? » Un peu plus tard, l’équipe en T-shirts et casquettes rouges avec un gros 8 pour le huitième championnat d’affilée s’est déplacée devant la tribune presque vide et a fait des vagues avec les quelques leaders du Bayern.

« Nous nous consacrerons à la soirée dans le respect des règles et laisserons libre cours aux émotions », a annoncé Thomas Müller lors d’une petite fête. Et le président Herbert Hainer a déclaré: « J’espère que nous trouverons un mini-bar où nous pourrons acheter un autre verre. »

Comme Hainer, Müller était fier de la séquence victorieuse de 19 victoires lors des 22 derniers matchs de Bundesliga depuis que Flick avait remplacé Niko Kovac au Bayern, alors troublé, début novembre. « Nous avons dû nous battre dur, mais cela décrit également notre saison de ces dernières semaines. Avec le retour que nous avons commencé et la façon dont ce fut l’un des championnats les plus émouvants », a déclaré Müller.

Les adversaires de Brême ont bien performé, mais restent à l’avant-dernière place du tableau après leur 18e défaite de la saison et doivent espérer que leurs concurrents directs Düsseldorf (contre Leipzig) et Mayence (contre Dortmund) ne marqueront pas mercredi.

Werder Bremen contre FC Bayern Munich: les votes

Hansi Flick (entraîneur du FC Bayern): « C’est sensationnel ce que nous avons joué pour un ballon de football ces derniers mois. Vous pouvez ressentir de la passion, de l’enthousiasme et de l’esprit de combat, même aujourd’hui après le licenciement. Aujourd’hui, il n’y a pas de critique parce que vous devez souligner le chemin. C’est pourquoi nous sommes très bons , très heureux. On ne réussit jamais seul, mais toujours ensemble. Nous ne sommes qu’une unité et j’aime vraiment y être.

Nous avons maintenant franchi la première étape et atteint notre premier objectif majeur. Mais nous avons toujours le trophée comme prochain objectif. Il est également clair que la Ligue des champions ne peut pas être planifiée, elle sera déjà assez difficile pour survivre aux matchs contre Chelsea en premier et ensuite nous verrons ce qui va arriver. Ce ne sera qu’un match, nous devons être sur le point. «

Karl-Heinz Rummenigge (PDG du FC Bayern): « Je suis très heureux que nous soyons champions, ce qui a rendu l’équipe formidable. Nous avons eu des problèmes au début de la saison. Ensuite, Hansi a repris l’équipe, et depuis, nous avons joué un football attrayant et réussi. C’est un championnat étrange parce que nous sommes ici un stade vide. Mais nous avons fait une série et sommes totalement satisfaits, l’équipe le mérite. Vous ne pouvez que féliciter l’équipe et l’équipe d’entraîneurs, en particulier Hansi Flick. «

Herbert Hainer (président FC Bayern): « En raison de la crise de Corona, le football a été confronté à un défi que nous ne connaissions pas. Mais je pense que le FC Bayern a bien fait en termes de sport et de société. Je suis vraiment fier de ce club. Ce que Hansi Flick a fait avec l’équipe C’est super. Nous avons toutes les options en Coupe et en Ligue des Champions et je fais confiance à l’équipe pour tout faire. Je suis absolument optimiste et confiant là-bas. «

Robert Lewandowski (FC Bayern): « C’est bien sûr un moment spécial, mais célébrer sans fans est un peu compliqué car il n’y a pas d’ambiance et de passion supplémentaires. Mais nous sommes très heureux d’être champions. Ce n’était pas une saison facile pour nous, nous nous sommes battus longtemps , mais heureusement, nous l’avons fait à la fin. Maintenant, nous pouvons célébrer un peu. Nous avons montré que nous sommes la meilleure équipe d’Allemagne. «

Florian Kohfeldt (entraîneur du Werder Brême): « Nous aurions gagné plus au total aujourd’hui. Une victoire aurait été présomptueuse, mais il y avait un point – nous sommes donc déçus. Même si la frustration règne ce soir, nous ne l’emmènerons pas à Mayence. »

Werder Bremen contre FC Bayern Munich: l’analyse

Les invités, avec qui Lewandowski et Müller étaient censés revenir dans l’alignement de départ après leurs cartons jaunes, ont commencé furieusement et ont poussé pour la première place. Werder a perdu presque chaque balle dans les premières minutes, mais la dernière passe n’a pas atteint le Bayern nettement supérieur.

Après que Gebre Selassie n’ait touché le filet extérieur qu’après une contre-attaque (9e), les Bremen ont mordu de plus en plus dans le match et ont pu faire la rencontre étonnamment équilibrée de leur défense massive jusqu’à la pause. Le Munich n’a eu qu’une chance notable lorsque le Coman autonome est passé devant le portail (24e).

Mais quand tout ressemblait à 0: 0 à la pause, après une belle puce de Boateng, Lewandowski a marqué 1: 0 (43.) – le 31e but de la saison pour l’ancien et presque certainement nouveau meilleur buteur.

Après le changement, les Bremen ont essayé avec leurs moyens limités de jouer pour l’égalisation, mais l’équipe de retour de Munich avec les forts Alaba et Boateng était comme d’habitude en sécurité. En raison des hôtes plus offensifs, les salles pour le Bayern avec ballon assuré s’agrandissaient, de sorte que FCB avait plus de 60% de possession de balle en seconde période et finissait inévitablement plus souvent, mais n’agissait pas nécessairement suffisamment pour le 2: 0 décisif.

Le courageux Brême est donc resté dans le match, d’autant plus que le Bayern l’a rendu encore plus excitant grâce au renvoi inutile de Davies (79e). Les hôtes ont vraiment tout mis en avant et l’entraîneur Florian Kohfeldt a même amené deux autres attaquants à Füllkrug et Oldie Pizarro. Mais Neuer a empêché l’égalisation avec un brillant acte contre Osako à la 90e minute.

Werder Bremen vs FC Bayern Munich: la composition de l’équipe

Brême: Pavlenka – Veljkovic (88. Pizarro), Vogt (46. Langkamp), Moisander – Gebre Selassie, Maximilian Eggestein, Klaassen (84. Füllkrug), Friedl – Bittencourt (62. Sargent), Osako, Rashica (62. Bartels).

Munich: Neuer – Pavard, Jerome Boateng, Alaba, Davies – Kimmich, Goretzka – Coman, Thomas Müller, Gnabry (82nd Hernandez) – Lewandowski.

Les données du match Werder Bremen vs FC Bayern Munich

Porte: 0: 1 Lewandowski (43.)

Carton jaune-rouge: Davies (79e)

Sur ses 30 championnats, le FC Bayern en a remporté 29 depuis la création de la Bundesliga en 1963 – plus que tous les autres concurrents réunis (28).

Pour Müller et Alaba, il s’agit du neuvième championnat d’Allemagne, ce qui les rapproche du détenteur du record de Bundesliga Franck Ribéry.

Le FC Bayern a remporté les 22 derniers matches de compétition contre le SV Werder Bremen, dont 19 en Bundesliga – c’est la plus longue séquence de victoires d’une équipe contre une autre dans l’histoire de la Bundesliga.

La dernière victoire de Brême contre la Bavière remonte à près de douze ans lorsque les Hanséats ont gagné 5-2 à l’Allianz Arena en septembre 2008. Le dernier succès à domicile remonte à près de 14 ans (3-1 en octobre 2006).

Werder a concédé de loin le plus grand nombre de défaites en Bundesliga (57) et de buts contre (218) contre le Bayern.

Brême n’a marqué que 6 de ses 28 points cette saison à domicile, les trois derniers étant survenus le 1er septembre 2019. En Bundesliga, une seule équipe n’a jamais marqué moins de points lors des 15 premiers matchs à domicile: Fürth 2012/13 (seulement 4).

Le Bavarois Alphonso Davies a établi un nouveau record de Bundesliga à 36,51 kilomètres à l’heure en première mi-temps.

Lewandowski a marqué 31 buts pour la première fois de sa carrière en Bundesliga et est le cinquième joueur de l’histoire de la ligue à avoir marqué plus de 30 fois en une saison. Seuls Lothar Emmerich, Gerd Müller, Dieter Müller et Pierre-Emerick Aubameyang y sont parvenus.

La star du match: Robert Lewandowski (FC Bayern)

Le Polonais a de nouveau progressé jusqu’au facteur X absolu du Bayern, son objectif étant victorieux et magistral. Son 31e but de la saison faisait également partie des catégories « absolues de classe mondiale ».

Le flop du jeu: Davy Klaassen (Werder Bremen)

Dans l’équipe globale de Brême très engagée, le Néerlandais a un peu chuté. A remporté seulement 33% de ses duels en milieu défensif et a perdu 16 balles.

L’arbitre: Harm Osmers

L’arbitre de la FIFA de Hanovre a largement contrôlé la rencontre. Cependant, à une exception près: si Davies avait joué contre Bittencourt (19e), le rouge au lieu du jaune aurait été justifiable, mais aucune référence correspondante ne provenait du sous-sol de Cologne.

Correct, d’autre part, d’annuler le supposé 2-0 de Lewandowski (55e) à cause du hors-jeu du flanc Müller. Jaune-rouge pour Davies après avoir commis une faute sur Veljkovic était également très bien (79e).