Wentworth Saison 9: date de sortie, distribution, intrigue et autres détails

La huitième saison de la série télévisée australienne très populaire Wentworth a été publiée sur Netflix le 28 juillet 2020. La série a toujours été livrée au cours de ses huit saisons jusqu’à présent et les fans sont déjà impatients de savoir quand la neuvième saison de la série va frapper le écrans. Ce que nous savons jusqu’à présent: Il est officiel que Netflix ait commandé une neuvième saison de ce drame de prison populaire. Il est prévu de sortir en 2021. Pendant ce temps, les huit saisons de Wentworth viennent de sortir et il suscite déjà des réactions positives de la part des fans et des critiques. La série jusqu’ici: Wentworth est une série dramatique de prison australienne. C’est un peu comme la série Orange Is The New Black mais le ton général de Wentworth est beaucoup plus sombre que celui de ce dernier. La série suit les jours de Bea Smith (joué par Danielle Cormack) en prison. Elle entre en prison pour tentative de meurtre sur son mari. La série traite de la hiérarchie dans une prison et la protagoniste Bea doit s’adapter à la vie carcérale et s’y mettre à l’aise si elle veut monter dans la hiérarchie. Le synopsis officiel sur Netflix se lit comme suit: «Bea Smith est enfermée en attendant d’être jugée pour la prétendue tentative de meurtre de son mari et doit apprendre comment fonctionne la vie en prison». La série a été créée par Lara Radulovich, David Hannam et Reg Watson. L’émission a été créée à l’origine sur SoHo, mais à partir de 2017, elle est apparue sur Fox Showcase. La série est disponible sur Netflix et en raison de sa portée auprès d’un public international, elle est devenue très populaire dans le monde entier. Acteurs principaux de la saison 9 de Wentworth • Kate Atkinson comme Vera Bennett • Robbie J. Magasiva comme Will Jackson • Katrina Milosevic comme Susan Jenkins • Pamela Rabe comme Joan Ferguson • Kate Jenkinson comme Allie Novak • Bernard Curry comme Jake Stewart Récurrent • Jacquie Brennan comme Linda Miles • Ra Chapman comme Kim Chang • Libby Tanner comme Bridget Westfall • David de Lautour comme Dr. Greg Miller • Sally-Anne Upton comme Lucy «Juicy Lucy» Le post Wentworth Saison 9: Date de sortie, distribution, intrigue et autres détails sont apparus en premier sur Honk News.

