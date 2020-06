Weekend du 20 et 21 juin à Lyon : que faire ?

Malgré la situation sanitaire actuelle et la mesure de distanciation sociale mise en place, de nombreux programmes de sorties sont proposés pour ce week-end à Lyon.

Si d’autres événements comme la nuit de Fourvière ont dû être annulés à cause de la pandémie de Covid-19, il existe d’autres rendez-vous pour se tenir occupé durant cette fin de semaine.

Découvrir Lyon en croisière promenade

Il est possible d’explorer la ville de Lyon en bateau en optant pour les deux croisières de découverte que les Bateaux Lyonnais proposent. Elles prennent toutes les deux leurs départs au centre. La première navigue vers la Confluence tandis que la seconde prend la Saône jusqu’à l’Île Barbe. Pour celles et ceux qui sont des adeptes du shopping, ils pourront aller vers la Confluence en vaporetto grâce aux Yatchs de Lyon. Les balades en bateau vous permettront de vivre une expérience unique sur le Rhône et la Saône. Les explorations fluviales de la ville de Lyon peuvent se faire avec plusieurs escales pour des visites.

Une croisière romantique est également au programme. À bord du bateau restaurant Hermès, vous pourriez profiter d’un déjeuner ou dîner croisière en amoureux.

Pour ceux qui aiment ramer ou pédaler, l’Embarcadère du parc de la Tête d’Or met à la disposition des visiteurs des barques, des bateaux électriques ainsi que des pédalos. Cap Confluent met aussi en location des bateaux électriques permettant d’explorer Lyon sur la Saône en famille ou entre amis. À noter que ces bateaux peuvent transporter jusqu’à 7 personnes.

Les différents lieux pouvant être visités à Lyon

Pour ce week-end, certains musées de la ville de Lyon peuvent être visités. Quelques-uns d’entre eux ont même ouvert depuis le 11 mai. Le Petit musée de Guignol par exemple est ouvert tous les jours de 10 h 30 à 12h et de 14h à 18h y compris ce samedi 20 juin et dimanche 21 juin. Des mesures de protections nécessaires ont été mises en place pour garantir une visite en toute sécurité.

Le Musée des Confluences est accessible au public depuis le 2 juin dernier. La circulation et les créneaux de visite y sont réglementés. Vous avez également la possibilité de faire une visite virtuelle de l’édifice et de son contenu sur la page Facebook du musée.

Le musée de l’imprimerie et de la communication graphique peut aussi être fréquenté depuis le 12 juin, mais uniquement du vendredi au dimanche.

Les autres lieux du genre qui sont actuellement ouverts à Lyon sont les musées des Lumières, des Automates, des sapeurs-pompiers de Lyon, Gadagne, le musée urbain Tony Garnier, du cinéma et miniature, le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation, le musée Jean Couty, l’Espace Culturel du Christianisme.