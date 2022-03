Wednesday : Christina Ricci de retour dans l’univers de la famille Addams pour la nouvelle série Netflix de Tim Burton

La nouvelle que les fans de la Famille Addams attendaient depuis l’annonce de la série Wednesday de Tim Burton est enfin arrivée. Christina Ricci sera au casting de la prochaine série avec Jenna Ortega.

Bien que le rôle exact de Christina Ricci soit tenu secret pour l’instant, Netflix a confirmé qu’elle aura un rôle récurrent dans la série et qu’il s’agira d’un personnage entièrement nouveau, et non d’une version plus ancienne de Mercredi Addams.

Christina Ricci est, bien sûr, très appréciée pour son interprétation de Mercredi dans les films de la Famille Addams des années 1990, réalisés par Barry Sonenfeld.

La série est une comédie sur le passage à l’âge adulte, écrite par Al Gough et Miles Millar et réalisée par Tim Burton (au passage, c’est sa première série), qui suivra Mercredi Addams pendant ses années à la Nevermore Academy. Elle est décrite comme une enquête, un mystère infusé de surnaturel, ce qui, bien sûr, convient parfaitement à un réalisateur tel que Tim Burton.

Outre Jenna Ortega, Christina Ricci partagera l’affiche avec Catherine Zeta-Jones dans le rôle de la matriarche Morticia Addams et Luis Guzmán dans celui de Gomez Addams.

BONJOUR ! On prépare une série en live-action sur Mercredi Addams. On la suivra en tant qu’étudiante à la Nevermore Academy dans une aventure fantastique et pleine de mystères… Ce sera la toute première série de Tim Burton ! Prochainement… pic.twitter.com/Wm9rznXCV3 — Netflix France (@NetflixFR) February 18, 2021

Netflix n’a pas encore dévoilé de date de sortie précise pour la série, bien qu’il ait été précédemment confirmé que Wednesday arriverait sur la plateforme de streaming en 2022.