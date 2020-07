Wearloop par Eric Saldanha nettoie les vêtements en utilisant uniquement l’air et la lumière UV

Technologie d’humanisation OPPO x RCA: le dispositif mural Wearloop d’Eric Saldanha repose sur le flux d’air et la lumière UV pour nettoyer les vêtements sales.Wearloop peut être fixé aux murs, à l’intérieur d’une armoire ou sur une porte, et a été développé pour atténuer les conditions environnementales négatives. impact associé au lavage excessif, au séchage, au repassage et au nettoyage à sec des vêtements.La technologie repose plutôt sur le flux d’air et la lumière UV pour tuer les bactéries nocives et évaporer toute humidité et sueur sur un vêtement afin qu’il puisse être porté à nouveau, ou L’intention de Saldanha pour le projet est de réduire la dépendance des gens vis-à-vis des machines à laver et à son tour de normaliser la réutilisation des vêtements.Wearloop a été développé par Saldanha sous un bref défini par OPPO London Design Centre – le centre de conception de la technologie mondiale société OPPO – tout en étudiant le programme MA Design Products du Royal College of Art. « Au rythme actuel, l’industrie textile représenterait 26% du budget carbone mondial associé. », a expliqué Saldanha.« Wearloop est un espace dédié pour suspendre des vêtements à la fin de la journée. Le flux d’air ambiant actif et la lumière UV-C tueront les bactéries secondaires et évaporeront l’humidité résiduelle et la sueur sur le vêtement, rendant le vêtement apte à être porté à nouveau. « La société de technologie mondiale OPPO présente sept projets centrés sur les personnes par cinq Royal College des étudiants en art qui ont été développés en collaboration avec son centre de design, OPPO London Design Centre. .Voir la sélection de projets OPPO de la collaboration OPPO x RCA Humanising Technology ici.

Ixon Sprinter Lady Air Veste femme Gris Jaune taille : L * Veste 2 en 1 polyvalent * Ventilation par le biais de nombreux panneaux de maille sur la chemise extérieure * Membrane imperméable et amovible articles: Ixon Sprinter Lady Air Veste femme

Troy Lee Designs Air Boneyard Gants de Motocross Rose Vert Bleu Jaune taille : L * Jamie Browne Artist Series * Manchette moulée par compression * Fermeture du velcro supérieur articles: Troy Lee Designs Air Boneyard Gants de Motocross

Troy Lee Designs Air Boneyard Gants de Motocross Noir Blanc taille : L * Jamie Browne Artist Series * Manchette moulée par compression * Fermeture du velcro supérieur articles: Troy Lee Designs Air Boneyard Gants de Motocross