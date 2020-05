We Are One Film Festival apporte plus de 100 films à YouTube pour Free / Film

Depuis que les festivals de cinéma du sud par le sud-ouest à Cannes ont été contraints de fermer en raison de la pandémie de coronavirus, Tribeca Enterprises et YouTube s’associent pour We Are One: un festival mondial du film, une collection en ligne gratuite de films du monde entier qui comprend des longs métrages et des courts métrages narratifs et documentaires en direct, ainsi qu’une sélection de films d’animation, de panels et de discussions de festivals, de contenu VR, de performances musicales et plus encore. Tout commence sur YouTube à partir de 29 mai et qui traverse 7 juin. Alors, quels films seront disponibles à travers le festival du film We Are One? Découvrez ci-dessous.

Le festival du film We Are One comprend des premières mondiales et des premières en ligne, représentant plus de 35 pays. Il y a 23 longs métrages narratifs, 8 longs métrages documentaires, 57 courts métrages narratifs, 15 courts métrages documentaires, 15 panels de festivals archivés, 4 exclusivités de festivals et 5 projets VR. Tous seront présentés gratuitement, mais des dons seront collectés au profit de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), de l’UNICEF, du HCR, de Save the Children, de Médecins sans frontières, de Leket Israel, de la Fondation GO, de Give2Asia, etc.

Recueillies à Berlin, Londres, Cannes, Guadalajara, Macao, Rotterdam, Jérusalem, Mumbai, Karlovy Vary, Locarno, Marrakech, New York, Saint-Sébastien, Sarajevo, Sydney, Tokyo, Toronto, Tribeca, Venise et le Sundance Film Festival , il s’agit d’un assemblage éclectique de films qui autrement ne serait pas si facile à retrouver. Certes, ce ne sont pas les films les plus en vue de ces festivals, mais il y a peut-être des joyaux du monde entier à découvrir par vous-même.

Voici quelques-uns des titres présentés dans le communiqué de presse du festival du film We Are One:

Ricky Powell: L’individualiste – Un documentaire sur le légendaire photographe de rue Powell avec des interviews de Natasha Lyonne et LL Cool J

– Un documentaire sur le légendaire photographe de rue Powell avec des interviews de Natasha Lyonne et LL Cool J Eeb Allay Ooo! – Une satire unique sur les «répulsifs de singes» professionnels et lauréate du Golden Gateway Award du Mumbai Film Festival

– Une satire unique sur les «répulsifs de singes» professionnels et lauréate du Golden Gateway Award du Mumbai Film Festival Marteau en fer – Un documentaire convaincant réalisé par Joan Chen sur la légendaire star olympique chinoise de volley-ball Jenny Lang Ping, une véritable pionnière qui a tissé des liens à travers le monde.

D’autres titres notables incluent un court métrage narratif japonais du réalisateur Koji Fukada intitulé La conférence de Yalta en ligne, créé spécialement pour le festival du film We Are One, ainsi que Monde fou, la production de comédie d’action insensée de la maison de production de Walkiwood en Ouganda, qui a été relatée dans le documentaire Il était une fois en Ouganda (lire notre critique ici).

Il y a aussi la première mondiale du court métrage documentaire Third Eye Blind Conduite de moto par, ainsi que le premier court métrage d’animation de DreamWorks Animation: Bilby, Marooned et Bird Karma. Le festival met également en lumière une programmation épisodique, comme Perdre Alice, un thriller télévisé psychologique néo-noir dirigé par des femmes israéliennes, avec Et elle pourrait être la prochaine, une série documentaire en deux parties sur les expériences des femmes de couleur se présentant aux élections, notamment Stacey Abrams et Rashida Tlaib.

Parallèlement aux films, il y aura des archives et de nouvelles tables rondes avec des cinéastes tels que Francis Ford Coppola avec Steven Soderbergh, Song Kang-ho et Bong Joon-ho, Guillermo del Toro, Jane Campion et Claire Denis, ainsi que des panels qui avaient précédemment eu lieu au Sundance Film Festival, comme une discussion avec la superstar de l’action Jackie Chan. Et pour les fans de musique, vous trouverez des performances spéciales de divers artistes, y compris un DJ set de 30 minutes de Questlove.

Toute la programmation ne sera pas publiée en même temps, mais suivra plutôt un calendrier de diffusion quotidien. Bien que les titres feront leurs débuts à un moment précis, la plupart d’entre eux seront disponibles pour être visionnés à la demande après leur première première en ligne. Il semble qu’une fois le titre lancé, il sera dans la bibliothèque du festival du film We Are One pour la durée de l’événement de 10 jours.

Vous pouvez obtenir un aperçu complet de tous les titres et le calendrier de leur sortie sur le site Web du festival du film We Are One.

