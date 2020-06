Wayne Bennett est cool alors que Walker et Roberts reviennent pour South Sydney

L’entraîneur de South Sydney Wayne Bennett compte les jours avant le retour du meneur de jeu star Cody Walker avec les Rabbitohs toujours à la recherche de leur deuxième victoire de la compétition NRL.

Souths n’a pas réussi à briser son hoodoo à Melbourne, qui s’étend maintenant à 16 matchs, avec une défaite de 22-8 contre le Storm lors de leur affrontement de vendredi soir à AAMI Park.

Walker a raté les deux tours depuis le redémarrage après avoir reçu une suspension de deux matchs et une amende de 15 000 $ avec sursis pour avoir donné un coup de pied à un homme dans la poitrine lors d’un combat de rue à la fin de l’année dernière.

Son remplaçant recrue Troy Dargan a travaillé dur, mais a été surclassé par la superstar de Melbourne, le cinquième huitième Cameron Munster, qui a effectué deux essais, lors d’une projection en homme de match.

Alors que Latrell Mitchell a impressionné en arrière, l’attaque des Rabbitohs manquait de l’éclat créatif que Walker peut apporter, ainsi que du centre James Roberts, qui a également raté ses deux derniers matchs.

James Roberts (Getty)

Il sera de retour pour le choc de samedi prochain avec Gold Coast, tout comme Roberts, qui a manqué une formation lorsqu’il s’est rendu dans un centre de réadaptation en avril.

« C’est un joueur de qualité, il est l’un de nos meilleurs joueurs, il reviendra donc directement et James Roberts sera de retour », a déclaré Bennett.

Malgré la défaite et un nombre d’erreurs de 17 pour le match, Bennett était calme quant à leur début de saison 1-3.

« J’ai un peu d’optimisme que nous pouvons arriver là où nous voulons aller et être beaucoup mieux que nous ne le sommes actuellement », a déclaré Bennett.

« Nous avons quelques joueurs de qualité à revenir.

« Je ne regarde pas ça et je dis que ça va être une saison difficile.

« C’est difficile de ne pas jouer à son plein potentiel, mais en même temps, il y a beaucoup d’efforts.

« Si l’effort est là, je suis assez confiant que nous pouvons résoudre ce problème; c’est quand vous n’avez aucun effort que vous avez un vrai problème. »

Cody Walker (Getty)

Bennett a estimé qu’il avait plus de valeur de Cameron Murray, qui est revenu du bord où il a commencé la saison à sa position de verrouillage préférée.

« Je pensais que c’était bien – il était plus impliqué », a déclaré Bennett.

« Et il sera aussi meilleur qu’il ne l’était ce soir, la charge de travail y est beaucoup plus lourde que de jouer sur le fil alors il a juste besoin d’y retourner et de s’y lancer. »

