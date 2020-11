Wayne Bennett: discours à la mi-temps de la vidéo de danse du Queensland Origin

Wayne Bennett frappant maladroitement ses mains dans un joyeux mouvement de danse de grand-père.

Mal Meninga serrant une boisson froide avec un sourire de Cheshire Cat.

Alfie Langer dans son équipement d’entraîneur de marque, s’attaquant de manière ludique à Bennett alors que le dernier groupe de héros improbables du Queensland embrasse leur gourou de l’entraînement âgé de 70 ans.

Accrochez-le à mes veines, diront les fiers fans de Maroons, en regardant des scènes qui semblent si familières mais qui viennent après le retour de Bennett d’une région sauvage d’Origine de près de deux décennies.

Phil Gould – choisi par les fans comme le plus grand entraîneur de la NSW – a déclaré Bennett « le meilleur entraîneur de la mi-temps de l’histoire » et les paroles du commentateur des Neuf se sont révélées prophétiques alors qu’un Queensland vert et non annulé a renversé un déficit de 10-0 à la mi-temps pour gagner 18-14.

« Cette première moitié était sanglante maladroite comme tout l’enfer, et j’étais moi-même ordinaire », a déclaré le capitaine du Queensland Daly Cherry-Evans à Triple M.

« Mais nous avons reçu des instructions claires à la mi-temps et nous les avons exécutées avec brio.

«Nous étions un peu décousus, nous étions un peu lâches et cette direction claire à la mi-temps de Wayne nous a donné ce dont nous avions besoin.

« Il a juste mis au défi quelques-uns d’entre nous de mettre la main sur le ballon et de les attaquer un peu plus.

« Nous avons probablement déplacé un peu trop le ballon dans cette première mi-temps, c’était peut-être un peu de nervosité, peut-être un peu pas tout à fait préparé, mais de toute façon nous l’avons redressé et nous nous sommes bien déroulés. »

Essai sensationnel du Queensland

Bennett, également entraîneur de South Sydney, a reçu un SOS d’origine tardif le mois dernier lorsque Kevin Walters a été nommé nouveau patron des Broncos.

Bien sûr, il n’y avait aucun doute sur la bonne foi de Bennett, ayant entraîné le Queensland à cinq victoires d’Origine en sept séries.

Mais combien pourrait-il vraiment accomplir, en si peu de temps, avec une équipe aussi épuisée en blessures et une telle disparité apparente de talents alignés à côté de la NSW de Brad Fittler?

Il s’avère que des recrues comme Xavier Coates et des compagnons comme Kurt Capewell ont écrit leurs noms dans le folklore Origin et ont préparé le terrain pour une série passionnante.

Coates rayonnant après la première victoire d’Origin

« Je n’étais pas inquiet pour la confiance en soi », a déclaré Bennett aux journalistes par la suite, son visage stoïque et pierreux maintenant réinitialisé.

«Quand ils mettent un maillot des Maroons, ils connaissent l’attente qui va avec.

«Ils se sont bien entraînés pendant 10 jours et j’étais convaincu que la confiance en soi n’allait pas les battre ici ce soir.

« J’ai dit » J’étais fier d’eux, mais ça recommence la semaine prochaine « , donc ils doivent revenir la semaine prochaine et tout recommencer.

« Mais ce n’est pas la chance comme ça.

«C’est la façon dont ils sont venus au camp et l’ont approché.

« Ils se sont entraînés et s’entendaient bien. »