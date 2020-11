Wave sécurise un investissement pour étendre les concerts virtuels en Chine

La société de production de concerts virtuels Wave peut désormais étendre davantage la portée de ses spectacles en direct en Chine, grâce à un nouvel investissement de Tencent Music Entertainment Group.

Wave n’a pas divulgué combien Tencent a investi dans la société lors de cette série C. Le tracker de financement PitchBook Data Inc. estime que la société a levé 40 millions de dollars depuis son lancement en 2016 et à la suite de sa série B, qui a été fermée en juin.

Tencent est l’un des plus grands investisseurs technologiques au monde. Son label de musique a soutenu Spotify et exploite également sa propre flotte de services et d’applications de streaming de musique chinoise, notamment Kugo Music, Kuwo Music, WeSing et QQ Music. Suite à cet investissement, Wave pourra diffuser ses expériences de concerts virtuels sur ces applications en Chine – un nouveau marché pour la startup basée à Culver City.

Wave travaillera également avec Tencent Music Entertainment pour créer du contenu musical virtuel exclusivement pour TME Live, la marque de Tencent pour les spectacles en direct, lancée en mars.

Tencent rejoint une flotte existante d’investisseurs Wave de haut niveau, notamment le directeur musical Scooter Braun, Alex Rodriguez et le co-fondateur de Twitch, Kevin Lin.

«La collaboration avec Wave marque une étape importante dans nos efforts pour intégrer la technologie et la musique, visant à amplifier l’expérience musicale immersive pour nos utilisateurs, à améliorer l’engagement des utilisateurs et à promouvoir la consommation de contenu», a déclaré le vice-président du contenu de Tencent, TC Pan, dans une déclaration jeudi. «Avec ce partenariat stratégique, nous élargirons encore les limites des services musicaux grâce à des performances virtuelles et créerons un écosystème musical plus large.»

La technologie de Wave permet aux musiciens de créer d’eux-mêmes des avatars réalistes qui peuvent «interpréter» leur musique sur une scène virtuelle. Wave appelle ces concerts virtuels «Waves», et la société affirme avoir accueilli plus de 50 concerts virtuels en direct, mettant en vedette des artistes comme The Weeknd, Tinashe et John Legend.

La plupart de ces émissions virtuelles sont hébergées sur la chaîne YouTube de la société, mais les applications de Wave permettent également aux utilisateurs de se connecter sur des consoles de jeu, des téléphones ou un casque Oculus Rift VR. Tout en regardant une vague, les téléspectateurs peuvent se connecter pour commenter dans une fonction de chat et donner des commentaires en direct aux interprètes de l’avatar.

Les concerts virtuels prennent leur envol alors que la pandémie COVID-19 continue de suspendre les événements en direct – et les initiés du secteur pensent que la technologie restera un complément précieux à la musique en direct, même une fois que les salles pourront à nouveau vendre des billets de spectacle en direct, car les spectacles virtuels permettent aux artistes d’atteindre un public bien plus large dans le monde.