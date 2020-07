‘Watchmen’ mène la charge pour la pertinence des nominations aux Emmy – betanewsfr

Par LYNN ELBER LOS ANGELES (AP) – «Watchmen», enveloppé dans la mythologie des super-héros et ancré dans le racisme du monde réel, a reçu mardi 26 nominations aux Emmy Awards aux heures de grande écoute. La série HBO, qui a capturé le profond malaise de l’Amérique face à des affrontements raciaux et politiques au milieu d’une pandémie, a été nominée comme meilleure série limitée et a reçu des offres pour des membres de la distribution, notamment Regina King et Jeremy Irons. King faisait partie d’une avant-garde d’acteurs de couleur indiquant que les électeurs de l’académie de télévision ont tenu compte du climat social. «Zendaya! s’exclama l’animatrice de l’annonce aux Emmy Leslie Jones, sa réaction joyeuse à la nomination de la star de «Euphoria» comme meilleure actrice dans un drame. «C’est une belle journée», a déclaré Jones. Elle faisait partie d’une version virtuelle et socialement distancée des nominés qui était en ligne, pas à la télévision comme d’habitude. Mais rien n’est habituel à l’ère des coronavirus qui a pratiquement paralysé la production hollywoodienne et oblige les Emmys et d’autres récompenses à saisir des alternatives. La forte performance de « Ozark » de Netflix a aidé le service de streaming à atteindre un record de 160 nominations qui a battu l’ancien leader éternel HBO, ce qui a valu 107 hochements de tête. Netflix, bien que le vétéran des Emmy parmi les streamers, n’a pas encore remporté le trophée de la meilleure comédie ou série dramatique. La nouvelle venue en streaming Apple TV + a attiré l’attention lors de sa première saison avec l’offre de Jennifer Aniston pour la meilleure actrice dramatique pour «The Morning Show». Un autre débutant en streaming, Disney +, a vu son spin-off de la franchise Star Wars, «The Mandalorian», revendiquer une meilleure nomination au drame parmi ses 15 hochements de tête au total. La comédie amazonienne «La merveilleuse Mme Maisel» est la deuxième série la plus nominée avec 20, suivie de «Ozark» de Netflix avec 18. «Cette année, nous assistons également à l’un des plus grands combats pour la justice sociale de l’histoire. Et il est de notre devoir d’utiliser ce support pour le changement », a déclaré Frank Scherma, président et PDG de l’Académie de télévision au début de la présentation. Les quatre nominations de Kerry Washington couvraient un large éventail, y compris l’actrice principale pour «Little Fires Everywhere» et pour le travail de sa société de production sur les séries limitées et d’autres programmes. Washington a déclaré qu’elle était très émue par la nomination posthume de la réalisatrice de «Little Fires Everywhere», Lynn Shelton, décédée des suites d’une maladie du sang en mai. «Que l’académie la reconnaisse à son décès, à juste titre, c’est vraiment émouvant. Nous sommes à un moment où nous avons désespérément besoin de la voix des conteurs des communautés marginalisées: des femmes réalisatrices, des gens de couleur », a déclaré Washington. La diversité était particulièrement notable dans les catégories comiques après avoir été presque absente l’année dernière. «Ramy», qui trouve l’humour nuancé dans la crise d’identité et de foi d’un jeune musulman américain, a remporté une offre de meilleur acteur pour sa star et co-créatrice, Ramy Youssef. Issa Rae est revenue dans la catégorie de la meilleure comédienne pour sa série «Insecure», qui a remporté une offre de meilleure comédie. «Schitt’s Creek», la petite série excentrique qui est restée sans reconnaissance aux Emmy jusqu’à l’année dernière, a reçu 15 nominations pour sa dernière saison, y compris pour la meilleure série comique et des hochements de tête pour Eugene Levy et Catherine O’Hara. «Vous ne vous y attendez pas. Vous ne pouvez pas vous y attendre, alors quelle belle surprise », a déclaré O’Hara, qui a parlé du Canada, où elle et sa famille vivent au bord du lac. Elle a crédité la télévision pour son rôle pendant la pandémie. «Je pense que tout le streaming et la diffusion que nous avons regardés ces derniers mois ont apporté beaucoup de rires indispensables, une chance de pleurer – à propos d’autre chose que la réalité – et une distraction», a-t-elle déclaré. «De plus, cela donne un certain optimisme aux gens et un peu d’espoir.» «The Good Place», qui a également pris fin, a remporté une candidature pour la meilleure comédie et, pour Ted Danson, une nomination pour le meilleur acteur de comédie. Danson a été deux fois lauréat d’un Emmy dans les années 1990 pour «Cheers». L’adieu était moins friand pour les autres émissions qui se sont terminées la saison dernière, sans enchères importantes pour «Modern Family», «Homeland» ou «Silicon Valley». Mais feu Fred Willard a reçu une nomination pour son apparition dans «Modern Family», son cinquième signe de tête Emmy aux heures de grande écoute au cours de sa longue et admirée carrière. Les huit hochements de tête pour «Unorthodox», une série limitée sur une femme juive orthodoxe insatisfaite, peuvent refléter le temps d’arrêt de la quarantaine de virus qui a attiré les électeurs d’Emmy vers des émissions qu’ils auraient autrement négligées, a déclaré Daniel Fienberg, critique de télévision en chef pour The Hollywood Reporter. Un phénomène de culture populaire bien différent était également un bénéficiaire probable. « Une émission comme » Tiger King « , par exemple, qui a reçu une poignée de nominations, ce n’est pas vraiment génial, mais c’était absolument la malbouffe dont les gens avaient envie au début de cette période de quarantaine », a déclaré Fienberg. Les présentateurs Laverne Cox («Orange is the New Black»), Josh Gad («Frozen») et Tatiana Maslany («Orphan Black») ont rejoint Jones mardi. Cox, Gad et Maslany sont apparus sur des flux vidéo. Parmi les lauréats dont la nomination a heurté l’actualité: Brad Pitt a mérité un signe de tête pour une apparition en tant qu’invité en jouant le Dr Anthony Fauci sur «Saturday Night Live». Les autres émissions en compétition pour la meilleure série comique sont: «Curb Your Enthusiasm»; Mort pour moi »; «Le bon endroit»; « Peu sûr »; «La méthode Kominsky» et «Ce que nous faisons dans l’ombre». Les nominés pour la meilleure série dramatique sont: «Better Call Saul»; « La Couronne »; «Killing Eve»; «Le conte de la servante»; «Le Mandalorien»; «Ozark»; «Choses étranges»; « Succession. » En plus de «Watchmen», les nominés pour la meilleure série limitée sont: «Little Fires Everywhere»; « Mme. Amérique »; « Incroyable »; « Peu orthodoxe. » Un Jones énergique a lancé l’annonce de mardi en apparaissant sur un plateau virtuel et en plaisantant en disant qu’il y aurait beaucoup d’autres sur le plateau pour annoncer les nominés, mais au lieu de cela, elle a été enfermée dans un studio avec seulement un caméraman. Les Emmy Awards, animés par Jimmy Kimmel, seront présentés le 20 septembre sur ABC. ___ Les rédacteurs d’AP Jocelyn Noveck et Alicia Rancilio à New York et Ryan Pearson à Los Angeles ont contribué à ce rapport. ___ En ligne: http://www.emmys.com ___ Pour en savoir plus sur les Emmy Awards de cette année, rendez-vous sur: https://apnews.com/EmmyAwards

La lumière de bougie d'induction de gravité de charge d'usb a mené la lumière de flamme de bougie de simulation noir Luminaire d'ambiance extérieur AUCUNE La lumière de bougie d'induction de gravité de charge d'usb a mené la lumière de flamme de bougie de simulation noir

bimos Assis-debout - pour les domaines exposés aux charges Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Aménagement d'atelier Siège d'atelier BIMOS, description du produit Assise en mousse PU Soft Touch (lavable, résistante), pivotant de 360°. Bon maintien grâce à la surface de l'assise antidérapante Wave.Hauteur réglable par lift à gaz de 510 à 780 mm.

Euroweb Tête d’animal aux cheveux d’herbes - jouet découverte Luminaire solaire Euroweb Tête d’animal aux cheveux d’herbes - jouet découverte