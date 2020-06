Watchmen : Cord Jefferson, l’auteur de la série refuse l’avis des fans

L’auteur de Watchmen, Cord Jefferson a avoué qu’il n’est pas d’accord avec les fans qui pensent que la série de HBO favorise le travail de la police, vu qu’actuellement, on demande l’annulation des émissions pro-flic.

Cord Jefferson, l’écrivain de la série Watchmen sur HBO, n’est pas persuadé de l’idée que la série promeuve le travail de la police. Cette série dramatique très applaudie et qui a été adaptée du roman graphique du même nom d’Alan Moore et Dave Gibbons en 1987. La série tourne autour du rôle de Regina King dans le rôle d’Angela Abar, autrement connue dans sa communauté sous le nom de « Sister Knight », la détective vigilante qui travaille avec un service de police futuriste de Tulsa qui exige de ses policiers de cacher leur identité derrière des masques. La série limitée fonctionne en deux chronologies entrecroisées : l’une qui raconte les événements du massacre de Tulsa de 1921, à caractère racial, et l’autre qui retrace les enquêtes d’Abar sur un groupe suprémaciste blanc appelé la Septième cavalerie.

A présent, le monde est sensible par le travail des flics et le racisme

Après qu’un policier de Minneapolis a assassiné un Afro-Américain du nom de George Floyd, il y a soudainement des troubles et des accusations de racisme qui déroulent dans le monde entier. Watchmen a été diffusé en premier l’automne 2019, mais avec les grands thèmes que la série valorise, tels que le racisme et le travail de la police, elle devient un grand sujet. Le magazine Rolling Stone s’est également entretenu avec Jefferson pour relancer la discussion autour de la série, qui semble étrangement prophétique de la situation mondiale actuelle.

Jefferson a été choqué par le faux jugement qu’il soit « pro-flic »

Lors de son interview à Rolling Stone, Jefferson a affirmé qu’il ne pense pas que Watchmen s’occupe de la propagande de la police. En fait, il s’est dit choqué par la référence flagrante d’un utilisateur de Twitter comme étant pro-flic. « Si vous ne regardiez que le pilote, vous pourriez penser à ça », a-t-il expliqué. « Mais je ne pense pas qu’il soit possible de regarder l’épisode 6 de cette série et de dire que c’est une série pro-flic » a-t-il ajouté.