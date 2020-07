Watch Dogs Legion – L’accès anticipé a été annulé

Ubisoft a effectivement prévu Watch Dogs Legion un accès anticipé de 3 jours inclus dans les versions Gold, Ultimate et Collector. Il a à nouveau été supprimé.

Cela vient de la FAQ officielle, où il est dit que toutes les versions de Watch Dogs Legion paraîtra le 29 octobre. Pourquoi et pourquoi cela a été changé, il n’y a aucune déclaration d’Ubisoft, seule l’expérience générale du joueur devrait être améliorée. D’un autre côté, il est juste et toujours quelque peu discutable pourquoi vous voulez créer une société à 2 classes à travers de telles actions.

Le temps de développement supplémentaire a été utilisé pour développer la mécanique de base de Watch Dogs Legion optimiser. Le directeur créatif Clint Hocking a déclaré:

«La chose la plus importante que je pense que nous ayons faite est d’affiner davantage les traits et les capacités que l’on trouve dans les personnages du monde entier et de mieux les résumer en individus. En conséquence, nous avons beaucoup de personnages sympas qui sortent de ces grands traits. «