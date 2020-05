Wasp Network arrive sur Netflix en juin – / Film

Réseau Wasp, un nouveau film du réalisateur Olivier Assayas, se dirige vers Netflix le mois prochain. Le film d’Assayas, qui met en vedette Penelope Cruz, suit des espions cubains sur le territoire américain dans les années 1990, et a fait sa première au Festival du film de Venise l’année dernière avant de rejouer au Festival du film de New York. Entre les apparitions du festival, Assayas a réédité le film.

Selon Variety, Guêpe Réseau, avec Penélope Cruz, Édgar Ramírez, Wagner Moura, et Gael García Bernal, frappera Netflix sur 19 juin. Le film est basé sur l’histoire vraie des Cinq Cubains, « des officiers du renseignement qui ont été arrêtés en Floride dans les années 90 et plus tard reconnus coupables d’espionnage et d’autres activités illicites. » L’histoire se concentre sur René González (Ramirez), un pilote cubain qui laisse sa femme et sa fille derrière pour commencer une nouvelle vie à Miami. Après avoir uni ses forces avec un groupe d’exilés cubains dans le sud de la Floride, connu sous le nom de Wasp Network, il fait partie d’un réseau d’espionnage chargé d’observer et d’infiltrer des organisations cubano-américaines contre Fidel Castro. »

Je suis fan du travail d’Olivier Assayas – Personal Shopper 4 vies – mais Réseau Wasp a eu une route cahoteuse vers l’écran. Entre le Festival du film de Venise et le Festival du film de New York, Assayas a réédité le film – et cette réédition n’a apparemment pas amélioré le film. Les réactions de NYFF ont été mitigées, avec Marshall Shaffer, révisant pour / Film, écrivant:

À l’exception de marquer des points politiques au détriment de l’hypocrisie américaine, gracieuseté d’une interview archivée de Fidel Castro, on ne sait pas exactement ce qu’Assayas souhaite à la fin en Réseau Wasp. Était-ce juste pour ce dard anti-impérialiste à la fin? Si oui, alors il aurait probablement dû semer un peu plus le message. Était-ce juste pour raconter cette histoire? Si oui, d’accord, un peu hors de caractère et très inattendu. Était-ce pour se pousser en tirant un thriller tendu dans un endroit difficile? Si c’est le cas, Assayas mérite le crédit d’avoir voulu tourner le film à Cuba pour apporter de l’authenticité au projet, mais cela ne peut pas excuser à quel point le produit fini est terne. Franchement, la complexité de la production et de la logistique d’un film importe peu pour l’évaluer.

Mis à part les critiques mitigées, je vais probablement encore vérifier cela juste parce que j’ai tendance à apprécier les films d’Assayas. Les doigts croisés, je finis par aimer ça plus que d’autres.

