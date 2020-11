Washington Justice soutient ArK prend sa retraite d’Overwatch professionnel

in

Photo de Robert Paul via Blizzard Entertainment

Soutien aux vétérans Hong «ArK» Yeon-jun se sépare du juge de Washington et se retire de la compétition Overwatch, a annoncé l’organisation aujourd’hui.

ArK a rejoint le Washington Justice au début de la saison 2019 en provenance du New York Excelsior. L’expert Mercy a rejoint la Justice après une campagne réussie dans la saison inaugurale menant la ligne de soutien aux côtés de Jeong «ANAMO» Tae-seong et Bang «Jjonak» Sung-hyeon à deux titres d’étape et un record de la saison 34-6.

ArK a vu moins de succès dans sa nouvelle équipe, qui a connu des difficultés pendant la majeure partie de la saison 2019, avec une brève période de succès dans la quatrième étape. Le vétéran est revenu pour la saison 2020 où l’équipe a dû faire face à des difficultés lors de plusieurs changements de liste, cependant, ArK est resté une constante pour la liste tumultueuse de Justice. The Justice a terminé la saison 4-17.

ArK a terminé sa carrière sur une bonne note en commençant par une équipe de Justice qui a réalisé une performance dominante lors des séries éliminatoires de la saison 2020 de NA, remportant des victoires sur Paris Eternal, Florida Mayhem et Los Angeles Valiant.

Pour la majorité de sa carrière, ArK était connu comme l’un des meilleurs joueurs de Mercy dans le Overwatch Ligue. À 3,3 décès toutes les 10 minutes, ArK détient le deuxième plus bas décès de tous les temps.

L’ancien All-Star est connu non seulement pour son gameplay solide, mais comme un excellent coéquipier et une force positive au sein de la Overwatch communauté et a été un leader chevronné pour une jeune équipe de Justice pendant deux saisons.