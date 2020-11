Warzone PS5 fonctionne à 60 FPS alors que la version Xbox fonctionne à 120 FPS

Les gens de la fonderie numérique d’Eurogamer ont découvert qu’Activision ajoutait discrètement la prise en charge de 120 images par seconde à Call of Duty: Warzone sur la Xbox Series X. Cependant, le jeu tourne à 60 ips sur la PlayStation 5.

Digital Foundry testé WarzoneLa fréquence d’images de la PS5 en utilisant diverses méthodes, mais ne pouvait pas dépasser 60 ips. Étant donné que le jeu offre un jeu croisé sur toutes les plates-formes, la différence de fréquence d’images n’a pas beaucoup de sens. Une explication plausible à cela est la rétrocompatibilité. Comme l’a souligné Eurogamer, Warzone fonctionne sur la PS5 via une compatibilité ascendante et peut nécessiter un port de nouvelle génération complet pour fonctionner à 120 ips. C’est quelque chose Ligue de fusée le développeur Psyonix a récemment expliqué.

Pour les non-initiés, Ligue de fusée prend en charge 120 ips sur la Xbox Series X mais pas sur la PS5. La responsable principale des communications de Psyonix, Stephanie Thoensen, a déclaré à PushSquare que l’activation de fréquences d’images plus élevées sur la Xbox Series X / S ne consistait qu’à publier un petit patch, mais la PS5 nécessite «un port natif complet en raison de la façon dont la rétrocompatibilité est implémentée sur la console, et malheureusement n’a pas été possible en raison de notre concentration ailleurs.

Digital Foundry a également noté que Warzone ne démarre pas à 120 Hz sur la PS5. La sélection du mode Performance ne fait aucune différence. Le point de vente a contacté Activision mais n’a pas encore reçu de réponse. Il convient de noter que d’autres jeux de dernière génération comme Destin 2 et Rainbow Six Siege prendra en charge 120 fps sur la PS5. Bungie et Ubisoft l’ont clairement indiqué lors de l’annonce de leurs plans pour les nouvelles consoles.

Peut-être, Activision mettra à jour Warzoneport PS5 à une date ultérieure. Nous mettrons à jour nos lecteurs lorsque nous aurons plus d’informations.

[Source: Eurogamer, PushSquare]