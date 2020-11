Warrior Saison 2 Episode 8 Review: Tous les ennemis, étrangers et nationaux

O’Hara commence à exploiter ses connexions Chinatown pour trouver Jacob. Il fouille le bordel d’Ah Toy (Olivia Cheng) et la présence policière l’oblige à fermer. Dans la ruelle du fond, O’Hara croise Ah Sahm. Il révèle qu’il était la raison pour laquelle Li Yong ne l’a pas tué dans leur duel dans la saison 1, mais Ah Sahm est perplexe. O’Hara lui dit de rester en dehors des rues pendant qu’ils recherchent Jacob dans Chinatown. Il espérait quelques indices mais n’obtient rien de Ah Sahm.

Nellie (Miranda Raison) rend visite à Ah Toy au bordel et l’invite à venir dans sa cave pour échapper au harcèlement policier. Mais ils sont interrompus par les tueurs à gages du boucher, Cleaver (Brad Kelly) et Hammer (Jason William Day), ainsi nommés pour les armes qu’ils manient. Ils ont été embauchés par l’ancien partenaire immobilier d’Ah Toy, Patterson (Frank Rautenbach) dans l’épisode précédent. Ils arrivent déguisés en policiers et reçoivent la goutte sur Ah Toy, la blessant gravement. Nellie essaie d’aider son amant à se battre mais est rapidement assommée.

C’est la seule scène de combat de cet épisode et bien que ce soit horriblement sanguinaire, le Kung Fu d’Ah Toy est médiocre. Certes, elle se bat contre des blessés, mais elle n’a pas la finesse de ses scènes de combat précédentes, échappant de peu aux deux tueurs à gages, rampant loin alors qu’elle échappait à leurs attaques. C’est suspensif car, comme nous l’avons vu dans les épisodes précédents, les personnages principaux sont en train de mourir et personne n’est en sécurité. Inévitablement, elle envoie Hammer avec sa dague de lancer en épingle à cheveux et parvient ensuite à récupérer son épée (une nouvelle, pas celle vraisemblablement dans la salle des preuves incriminant Zing) pour décapiter Cleaver hors écran. Après le combat, Ah Toy renvoie Nellie, lui disant que ce n’est pas un endroit pour une femme blanche.

Ah Toy ramène les têtes décapitées de Cleaver et Hammer chez Patterson. Elle est un désordre sanglant et on ne sait pas comment elle a échappé au couvre-feu de Chinatown dans son état de blessure, mais elle est Ah Toy et a ses moyens. Elle sait que Patterson a envoyé les tueur à gages après elle, et avec son épée sur la table du dîner, elle le menace lui et sa famille, le forçant à finalement signer sa propriété. Elle lui dit de disparaître en disant dans son anglais aux accents coupés: «Si jamais je te vois, espèce de mort.

