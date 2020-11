Warrior Saison 2 Episode 6 Review: Pour un homme avec un marteau, tout ressemble à un clou

in

Ce sont tous dans le sillage de Entrez le dragon et ils sont tous pâles en comparaison. Le cliché d’arène est un dispositif simple qui met en place de nombreuses scènes de combat gratuites, exactement ce dont un film d’arts martiaux a besoin. La saison 2 a présenté le Barbary Coast Fight Pit et Vega, et cet épisode est le point culminant de cet arc d’histoire.

Et de manière stéréotypée, les combattants doivent désarmer pour entrer dans l’enceinte de l’arène. Le jeune Jun abandonne à contrecœur ses doubles poignards au gardien. Plus tard, lorsque Rooker accueille les combattants à son tournoi, c’est comme une occasion manquée de ne pas avoir fait référence plus ouvertement au discours de bienvenue de M. Han. Le ton est si similaire. Cela aurait dû se terminer par « Messieurs, vous avez notre gratitude. »

Ah Sahm et Young Jun espèrent qu’Ah Sahm pourra gagner la bourse pour couvrir l’opium perdu dans les bombardements de Mercer Steel. Hong (Chen Tang) les rejoint et la délicieuse chimie entre le trio de gangsters Hop Wei est si satisfaisante. La dynamique des copains de ce trio est l’un des meilleurs aspects de la saison 2. Alors qu’Ah Sahm se concentre sur les combats, Young Jun insiste sur l’ampleur de leurs risques mais succombe bientôt aux délices prostituées de la ville frontalière.

Pendant ce temps, Hong, qui est juste pour la balade, se fait plaisir en se gorgeant de burritos, de chips et de salsa. C’est leur premier goût de la cuisine mexicaine et ils l’adorent tous. Hong est toujours le débutant, mais observateur et injecte juste la bonne quantité d’humour dans tout cela. Il plonge dans la culture américaine et regarde jalousement des bottes de cowboy criardes.

Entrez dans l’arène

Le camée exceptionnel est le champion des poids moyens de l’UFC Michael Bisping, qui joue un combattant rival nommé Dolph. Avoir des camées de célébrités martiales est exactement ce que toute émission télévisée d’arts martiaux devrait faire. La plupart des champions du MMA n’ont pas réussi à passer au cinéma et à la télévision. Ce n’est pas parce que quelqu’un peut se battre qu’il a un charisme dramatique. Cependant Bisping a montré qu’il pouvait jouer un heavy convaincant dans des films comme xXx: Le retour de Xander Cage et Triple menace, ainsi que dans des émissions de télévision comme Magnum PI, MacGyver, et Matière noire.

Partager : Tweet