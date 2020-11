Warrior Saison 2 Episode 5 Review: Pas pour un verre, une baise ou une putain de prière

Néanmoins, le commentaire de Penny permet à Jacob de révéler que l’odeur offensive est l’opium, révélant la tromperie d’Ah Sahm (Andrew Koji). La trahison est profonde et plus tard, quand Ah Sahm vient examiner les dégâts par lui-même, Penny menace de crier, sachant très bien que ce serait la fin d’Ah Sahm à cause du profilage racial. Leur relation s’est détériorée tragiquement depuis leur liaison dans la saison 1. Plus tard, le maire (Christian McKay) inspecte également les dégâts. Il est avocat et informe Penny qu’une livraison tardive annule le contrat du téléphérique. Penny supplie le maire, mais il dit qu’il sera heureux de la voir à la maison.

Dans plus de développements d’opium, Lee (Tom Weston-Jones) tombe sur SFPD avec un air affreux après ses premières bouffées d’opium, tout comme O’Hara (Kieran Bew) et la force se préparent à se venger du Fung Hai pour le raid sur son domicile. . O’Hara ordonne à Lee d’être directement pour le raid cette nuit-là. Pendant ce temps, Flannagan (David Butler) rend visite à Leary, ce qui implique qu’il sait que Leary est derrière les attentats. Il lui dit d’arrêter mais Leary tient bon, rejetant le blâme sur les politiciens qui ont poussé son peuple à des mesures aussi désespérées.

guerrier Vin et femmes

Ah Toy (Olivia Cheng) visite la cave Nellie (Miranda Raison) Sonoma (un voyage qui prendrait des jours pour se rendre de Chinatown sans les ponts de la baie, dont aucun n’a été érigé à l’époque où guerrier est défini). Néanmoins, c’est une pause agréable des ensembles oppressifs du ghetto de guerrierChinatown. Voyant le magnifique refuge que Nellie a construit, Ah Toy devient brumeuse, se souvenant de sa grand-mère qui cultive des tomates.

Ceci, comme les ponts, est historiquement gênant parce que les tomates sont une culture du Nouveau Monde. Ils sont arrivés en Chine il y a un peu plus d’un siècle. guerrier se déroule il y a environ un siècle et demi, donc s’il est possible que la grand-mère d’Ah Toy cultive des tomates en Chine à cette époque, c’est peu probable. Nellie trouve Ah Toy qui s’est échappé dans la salle des tonneaux. Elle lui donne un avant-goût de son vin, la fait bouger et ils commencent à s’embrasser. Attends quoi? C’est un grand moment ‘je n’ai pas vu celui-là venir’ pour guerrier, exactement le genre de torsion de l’opéra de savon qui fait une bonne télé. Où cela pourrait mener, c’est à deviner.

La rédemption du raid

Le plan de Chao (Hoon Lee) de mettre en place Zing (Dustin Nguyen) et le Fung Hai se réalise et c’est un délicieux morceau d’ultraviolence. Avec le SFPD attendant son signal à l’extérieur, Chao livre les lames de Zing comme promis, avec deux des livreurs de Chao étant Long Zii déguisé. L’un est Li Yong. Zing devient méfiant quand Chao refuse d’être surpayé, et ses hommes retiennent Chao et le forcent à boire du lait de jument. Pendant ce temps, les hommes de Long Zii tuent des Fung Hai pour que Li Yong puisse planter l’épée d’Ah Toy. Mais les corps sont découverts et le concert est terminé. Libérez le chaos. Li Yong commence méthodiquement à éliminer les hommes Fung Hai dans un escalier. Tout l’enfer sanglant se déchaîne avec beaucoup de coups de couteau dans la tête et une coupure oculaire brutale.