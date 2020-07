Warrior Nun : découvrez la nouvelle série évènement de Netflix

La plateforme de streaming vidéo Netflix vient de sortir il y a quelques jours, sa nouvelle série Warrior Nun, qui va surement plaire aux amateurs du genre action fantastique.

Elle fait partie des séries les plus attendues de ce mois-ci puisqu’elle a déjà suscité l’intérêt du public avant même sa sortie et actuellement elle est déjà dans le top 3 en France derrière Hanna et Dark.

Une organisation secrète qui combat les forces du mal, une jeune fille ressuscitée d’entre les morts et qui devient une combattante, c’est ce qui vous attend dans Warrior Nun. Mais est-ce que ça vaut vraiment le détour ?

Warrior Nun, de quoi parle la série ?

Adaptée des comics Warrior Nun Areala de Ben Dunn, la série est un excellent mix du genre action et fantastique sur la base d’une guerre entre le bien et le mal.

Elle met en scène la jeune Alba Baptista dans le rôle d’Ava Silva, une adolescente tétraplégique de 19 ans qui revient d’entre les morts après son décès au sein d’un orphelinat catholique.

Une deuxième vie qui lui permet de remarcher à nouveau normalement, mais à quel prix ? Ayant désormais le signe d’un Ordre secret dans le dos, en plus de facultés exceptionnelles, elle devra combattre les démons. La jeune Ava est donc appelée à rejoindre une organisation secrète de nonne catholique adepte du combat rapproché pour lutter contre les forces du mal et en même temps, pour trouver les pièces manquantes du puzzle de son passé.

Une nouvelle série pour les jeunes uniquement ?

Cette adaptation de Netflix a su se faire distinguer grâce notamment à l’image assez folle des nonnes super entrainées et armées qui doivent combattre au corps-à-corps des démons.

Cependant, même si Warrior Nun fait partie actuellement du top 3 en France, son scénario s’adresse plus à un jeune public.

En effet, on comprend vite dès les premiers épisodes que la série risque de ne pas plaire à un public plus âgé, car les thèmes qui y sont abordés comme la religion et la mythologie ne vont pas plaire à tout le monde. De plus, les scènes de combat entre nonnes et démons ont certes été bien travaillées, mais manque de folie, mais qui espérons, seront améliorées pour la suite.