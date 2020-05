Warren Tredrea rappelle le message furieux de 11 mots de Mark Williams après des célébrations infâmes

La légende de Port Adélaïde Warren Tredrea s’est ouverte sur une paire de célébrations de buts qui ont laissé les fans des Kangourous furieux, le tristement célèbre coup de téléphone en 2005 et la proue en 2007.

Après que les premiers ministres de l’époque avaient pris un départ choquant en 2005, Tredrea et le Power ont brisé les chaînes de la septième journée contre North Melbourne, l’attaquant vedette marquant six buts dans une victoire confortable.

Il a révélé qu’un ami qui était basé à Londres à l’époque l’avait mis en place pour célébrer un but avant le match, donnant ainsi naissance au fameux appel téléphonique.

« C’était une impulsion du moment », a déclaré Tredrea à Wide World of Sports. Longue histoire courte.

« Un de mes amis était à Londres au Walkabout. Il a dit: ‘Je vais être là, il va être neuf heures du matin, je vais prendre une bière et si vous en donnez quelques-uns, soyez excité et donnez-moi quelque chose ».

« Nous avions été martelés par North de 2000 à 2004, année où nous avons remporté le drapeau, nous avons été ceinturés à six semaines de la finale.

Warren Tredrea éclate la fameuse célébration des appels téléphoniques dans le Round 7, 2005 (Getty)

« Donc, en 2005, nous avons eu un bon match et j’en avais donné un coup de pied donc j’avais eu un bon match et puis tout d’un coup j’ai ramassé le ballon sur le sol, ce que je n’ai jamais fait, et en ai lancé un sur la course » , ce que je n’ai jamais fait.

« Ensuite, la foule s’est enthousiasmée alors j’ai mis ma main à l’oreille et puis tout à coup dans mon esprit, j’étais comme accrocher, mon pote Lynchy est en fait au Walkabout à Londres, alors je lui ai téléphoné Thierry Henry parce que J’étais fan d’Arsenal.

« Quand les joueurs le font maintenant, les gens sont excités. Quand je l’ai fait à l’époque, vous avez été fustigé, vous avez été écrasé par tout le monde. »

Cependant, si Tredrea avait incité la colère des fans des Kangourous en 2005, il le ferait une fois de plus deux saisons plus tard lors de la finale préliminaire de 2007.

Alors que le Power était bien parti pour une grande finale, Tredrea s’est incliné devant la foule après l’un de ses buts au troisième quart, un moment qu’il regrette.

« Pour prendre un peu de recul là-dessus, je revenais à peu près d’une blessure au genou menaçant ma carrière, alors je pensais que j’étais presque abattu », a-t-il déclaré.

Tredrea a révélé que la célébration des appels téléphoniques avait été volée à la star d’Arsenal Thierry Henry (Getty)

« Il y a eu une vague mexicaine qui a fait le tour du public au milieu du troisième trimestre et nous avons progressé d’une bonne marge avant une grande finale, alors que nous étions huitièmes au milieu de l’année.

« Dans cette pièce de jeu, Shaun Burgoyne, qui est manifestement maintenant un joueur d’aubépine, m’a donné le ballon et j’ai regardé à l’intérieur de la place et il n’y avait personne là-bas et ensuite j’allais me faire écraser alors je l’ai jeté sur la chaussure. »

« Cela ressemblait au cliché parfait au milieu, mais c’était le plus grand bâtard parce qu’il se balançait à gauche, à droite et d’une manière ou d’une autre.

« (Avec le coup de téléphone) j’ai pensé à mon pote à Londres, dans ce cas je n’y ai pas pensé du tout et j’ai fait un salut rapide.

« Comme ils le font avec le réseau, ils l’ont ralenti et bon sang j’ai été brisé sous tous les angles et assez juste, j’étais un aneth. »

À l’autre bout de la paire de célébrations de Tredrea se trouvait le légendaire homme dur des Kangourous, Glenn Archer, qui se trouvait à son dernier match de l’AFL après une brillante carrière.

Le grand Glenn Archer des Kangourous n’a pas été impressionné par les célébrations extravagantes de Tredrea (Getty)

« Je regardais le baril d’une défaite humiliante et c’était mon dernier match de tous les temps, donc je n’avais aucune chance d’essayer de revenir et de réparer ça », se souvient Archer.

« Juste pour frotter le sel dans la plaie, Tredders fait un arc et cela ne s’est pas trop bien passé.

« Je voulais le ceinture la plupart du temps parce qu’il était de toute évidence un très bon joueur et je devais jouer avec lui pas mal et il m’a pris le dessus la plupart du temps. »

Interrogé sur la réaction de l’entraîneur du Port Mark Williams à son arc, Tredrea a déclaré que l’entraîneur vainqueur de la Premiership avait envoyé un message très clair par le coureur.

« Il m’a déchiré quelque chose de choquant », a-t-il dit.

« Le coureur est sorti et a dit: » Vous êtes un leader, montrez le chemin et tirez la tête « .

« Vous connaissez ceux où vous ne pouvez tout simplement pas discuter, puis Robert Walls m’a coupé la couverture.

« Le positif, c’est que les fans de Cats se sont moqués de moi une semaine plus tard car non seulement nous avons été pompés de 119 points, (Paul) Chapman m’a sauté sur la tête et a pris la marque du jour et j’ai fait un deuxième arc dans une deuxième semaine, mais n’était pas aussi agréable. «

Tredrea a révélé qu’il avait été fustigé par l’entraîneur de Port Adélaïde Mark Williams pour ses célébrations (Getty)

Archer a également admis que son entraîneur de longue date des Kangourous, Dennis Pagan, aurait eu une réaction similaire à Williams.

« Semblable à Mark Williams, cela ne se serait pas trop bien passé », a-t-il déclaré.

« Il n’aimait pas quelque chose comme ça. Il n’aimait même pas que tu te pompes le poing, encore moins en s’inclinant. Il était très old school à cet égard. »

Alors que l’arc de Tredrea et le battage de 87 points qui a suivi ont mis fin à sa carrière, Archer a révélé qu’il était en fait soulagé après le son de la dernière sirène.

« Je pense que nous avons vraiment bien réussi à faire la finale préliminaire, mais quand vous faites un prélim, vous pensez en fait que vous êtes une chance et (je pensais) que je pourrais peut-être terminer ma carrière avec une grande finale », se souvient-il.

«Mon émotion dominante lorsque nous sommes entrés dans les chambres un peu de soulagement. C’était comme si un peu de poids avait coulé sur mes épaules.

«J’étais à North depuis 17 ans et j’avais vraiment hâte de faire autre chose.»