WarnerMedia tue l’application HBO Go, vive HBO Max

HBO Max a connu un début difficile en raison du portefeuille confus de la société. Autrement dit, il y a trop de services sous la balise «HBO», ce qui non seulement confond les clients mais aussi les rend difficiles à différencier. WarnerMedia est conscient des problèmes créés par la présence de trois services différents appelés HBO, donc il prend des mesures pour clarifier confusion. Il est difficile d’avoir beaucoup de succès lorsque vous essayez de faire du marketing pour vos services s’ils s’appellent HBO, HBO Go, HBO Max et HBO Now.

Ainsi, pour permettre aux clients et à son service marketing de faire la distinction entre ces services, HBO réduit les applications que vous devez installer. Après avoir lancé son nouveau service de streaming HBO Max en mai, le groupe WarnerMedia apporte quelques modifications à son portefeuille.

Jusqu’à présent, la société offrait à ses clients deux applications – HBO Now et HBO Go, mais cela a semé la confusion parmi les utilisateurs. La plupart des fonctionnalités offertes par ces applications se chevauchaient, il n’était donc pas vraiment nécessaire que les deux existent en même temps.

HBO rectifie cela et non seulement abandonné le L’application HBO Go, mais aussi renommée l’autre en HBO Max. The Verge rapporte que bien que l’ancienne application HBO Now ait été mise à jour et renommée HBO Max, cela pourrait encore prêter à confusion pour certains publics comme ceux avec les appareils Roku et Amazon Fire TV. Étant donné que HBO Max n’est pas encore disponible sur ces appareils, WarnerMedia a décidé de renommer l’application en HBO.

Pour le moment, les changements mentionnés ci-dessus ne sont disponibles qu’aux États-Unis, donc si vous vivez dans un autre pays, vous ne bénéficierez d’aucune de ces améliorations.