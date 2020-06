Warner Bros organisera un événement virtuel massif pour les fans de DC Comics – betanewsfr

LOS ANGELES (AP) – Comic-Con pourrait être annulé cette année, mais Warner Bros convoquera un rassemblement virtuel de 24 heures des plus grands noms de l’univers DC Comics.

Le studio a annoncé mardi que DC FanDome se tiendra le 22 août à partir de 10 heures PDT. L’événement comportera des annonces de talents et révélera de nouveaux contenus de jeux WB, de bandes dessinées, de films et de télévision.

L’annonce intervient quelques mois après l’annulation de Comic-Con, qui attire des dizaines de milliers de fans de bandes dessinées à San Diego, en raison des restrictions liées aux coronavirus autour des grands rassemblements. Les organisateurs prévoient un événement virtuel Comic-Con @ Home du 22 au 26 juillet, mais aucun détail sur les panneaux n’a été dévoilé.

Les panneaux virtuels FanDome présenteront des acteurs et des créateurs de films DC, dont « The Batman », « Black Adam » et « Wonder Woman 1984. » Les panneaux mettront également en évidence les moulages d’émissions de télévision telles que «The Flash», «Stargirl» et «Black Lightning».

«Wonder Woman 1984» devait être l’une des plus grandes sorties de l’été, mais son arrivée dans les salles a été retardée jusqu’en octobre.

FanDome sera réparti sur six sites différents sur le site Web de l’événement: Hall of Heroes, DC WatchVerse, DC YouVerse, DC KidsVerse, DC InsiderVerse et DC FunVerse.

Le contenu sera disponible en 10 langues. Pour plus d’informations, visitez DCFanDome.com

Tyler Perry se dit «épuisé» par toute la haine, la division

LOS ANGELES (AP) – Tyler Perry a écrit « nous ne devons jamais abandonner » dans un essai sincère à la première personne dans le magazine People détaillant ses réflexions sur l’injustice raciale et la brutalité policière contre les Noirs non armés en Amérique.

Perry a déclaré qu’il avait failli publier son essai dans le prochain numéro, qui sera publié vendredi, mais le cinéaste s’est senti obligé de poursuivre parce qu’il était « épuisé » par ce qu’il avait récemment vu à travers le pays.

« Je suis épuisé par toute la haine et la division, le vitriol que je vois en ligne de l’un à l’autre », écrit l’acteur-scénariste-réalisateur. «Je suis épuisé de voir ce genre de meurtres insensés se répéter sans cesse et que rien ne change dans notre société.»

Perry a écrit sur divers sujets, y compris ce qu’il ressentait après avoir vu la mort de George Floyd, un homme noir décédé après avoir été retenu au Minnesota par un officier blanc. Il a également évoqué des moments distincts d’arrêt et de fouille à la Nouvelle-Orléans et à Atlanta.

« Le niveau de racisme et de brutalité auquel George Floyd a été confronté est quelque chose que nous, les Noirs, ne connaissons que trop bien », écrit-il. «Quand j’ai vu cette vidéo, j’ai eu tellement d’émotions brutes et gutturales. Je me sentais pour lui et sa famille. Je me sentais pour nous tous en tant que Noirs. Je me sentais pour mon fils de 5 ans. »

Perry a déclaré qu’il réfléchissait à la manière d’expliquer le racisme à son fils. Lorsqu’il a la conversation, le cinéaste a écrit qu’il voulait lui donner de l’espoir et que «les progrès se font par petites étapes.

«En regardant son jeune visage, je me demande souvent comment aborder cette conversation: comment vais-je expliquer que même si M. Rogers a dit un jour:« Cherchez les aides », parfois ces mêmes aides jugeront sa peau avant de reconnaître son humanité , » il a écrit.

«Je sais qu’en tant que père, un homme noir en Amérique, il est de mon devoir de le préparer à la dure réalité qui l’attend en dehors des yeux vigilants de ses parents aimants. Ce sera une conversation difficile et déchirante, mais que je dois avoir et que j’aurai bientôt. »

Les acteurs de ’30 Rock ‘se réunissent pour vanter les nouveaux programmes NBC et câblés

LOS ANGELES (AP) – Tina Fey, Alec Baldwin, Tracy Morgan et d’autres stars de «30 Rock» se réunissent pour une cause d’entreprise: pour promouvoir les spectacles et les stars qui feront partie de la nouvelle saison pour NBC et ses frères et sœurs câblés NBCUniversal.

Décrite comme un «événement ponctuel sans publicité» – autre que la publicité prolongée qu’elle représente pour NBCUniversal – la réunion sera diffusée le 16 juillet sur NBC et sera diffusée sur les chaînes câblées, notamment USA Network, Bravo et Oxygen.

C’est une naissance spéciale de la pandémie de coronavirus, qui a empêché NBCUniversal et d’autres sociétés de médias de la tradition de la mi-mai de présenter leurs calendriers 2020-21 à des foules d’acheteurs publicitaires à New York.

La distribution de la sitcom primée aux Emmy Awards 2006-13 sera dans le personnage, y compris la page du réseau enthousiaste de Jack McBrayer, a déclaré la société mardi.

« Nous sommes tous heureux d’avoir cette excuse pour travailler (à distance) à nouveau ensemble pour NBC », ont déclaré les producteurs exécutifs de la série, Fey et Robert Carlock, dans un communiqué. « Pour citer Kenneth la page, il n’y a que deux choses que nous aimons dans ce monde, la télévision et tout le monde. »

L’émission mettra en vedette des émissions nouvelles et de retour des plateformes de NBCUniversal et comprendra des invités du divertissement, des sports et des nouvelles, a déclaré la société, avec plus de détails à annoncer.