Warner Bros change la date de sortie de Matrix 4 malgré d’autres retards – / Film

Warner Bros. a décidé d’attendre la fin de la semaine pour faire des ravages sur le calendrier de sortie de l’industrie, retardant la sortie de Christopher Nolan Principe par deux semaines et cogner Wonder Woman 1984 retour à octobre. Mais le studio n’était pas encore terminé – plus tard vendredi soir, ils ont annoncé des changements de date de sortie pour The Matrix 4, Godzilla contre Kong, Tom & Jerry, un film d’horreur New Line, et celui de Robert Zemeckis Les sorcières. Découvrez les nouvelles dates ci-dessous.

Prenons-les un par un, dans l’ordre de la version initiale. L’adaptation par Robert Zemeckis de celle de Roald Dahl Les sorcières, qui devait initialement arriver le 9 octobre 2020, a été entièrement supprimé du calendrier de sortie du studio. Godzilla contre Kong, qui devait arriver le 20 novembre 2020, a été renvoyé à Le 21 mai, 2021. La nouvelle vision du studio Tom & Jerry, qui devait être un grand joueur des Fêtes le 23 décembre 2020, arrivera désormais le 5 Mars, 2021. Lana Wachowski«S The Matrix 4 initialement prévu pour réintégrer le public le 21 mai 2021, mais il a maintenant été repoussé de près d’une année entière – il sortira en salles le le premier avril, 2022. Et enfin, un film d’horreur sans titre New Line sortira sur 4 juin, 2021. Scott Mendelson à Forbes suggère que ce film pourrait être celui de James Wan Malin, ce qui donne le plus de sens à toute supposition que j’ai entendue jusqu’à présent.

Alors que la pandémie de coronavirus est toujours un danger permanent, aujourd’hui a marqué le premier jour où Hollywood pourrait officiellement reprendre le tournage, et plusieurs des principales guildes ont publié de nouveaux protocoles de production pour assurer la sécurité des moulages et des équipages. L’effet de la pandémie sur l’industrie a été énorme, c’est le moins qu’on puisse dire, et 2021 va être une année extrêmement encombrée au box-office alors que les films énormes continuent de revenir à cette année civile pour leur donner les meilleures chances de tirer le meilleur parti l’argent au box-office. Personnellement, je ne serais pas surpris si Principe a reculé à l’approche de sa nouvelle date de sortie le 31 juillet, mais nous verrons à quel point WB est confiant quant à la volonté des gens de revenir sur les écrans. Actuellement, les cas augmentent dans plusieurs régions du pays et de nombreux points de vente prévoient qu’une deuxième vague de virus pourrait arriver à l’automne. Restez en sécurité là-bas, tout le monde.

