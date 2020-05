Warner Bros alignera un remake de « 10 » avec des écrivains légalement blonds

By





Warner Bros prévoit de refaire un autre classique de la comédie. Le studio a embauché La revanche d’une blonde écrivains Karen McCullah et Kirsten « Kiwi » Smith pour écrire le script pour un remake de dix. La comédie de 1979 a été un énorme succès lors de sa sortie, avec Bo Derek, Dudley Moore, et Julie Andrews, qui produira également le remake. Blake Edwards l’a dirigé; c’est le film qui a fait de Bo Derek un nom connu et qui a poursuivi la médaille d’or au box-office de Dudley Moore. Maintenant, Warner Bros. espère qu’un remake de dix peut faire sensation avec une prise moderne mise à jour. La nouvelle a été rapportée par Deadline.

10 serait parfait pour HBO Max

Le film original a suivi un compositeur hollywoodien « traversant une crise de la quarantaine qui s’est entiché d’une femme nouvellement mariée ». Il a rapporté 75 millions de dollars à l’époque, ce qui était énorme. « dix occupe une place spéciale dans mon cœur. Il capture le charisme de Blake et son humour spécial que j’adore tellement. J’ai longtemps été plutôt protecteur quant aux œuvres brillantes de Blake qui devraient être repensées. Je suis ravie que les cinéphiles d’aujourd’hui aient l’occasion d’apprécier une nouvelle interprétation de ce classique « , a déclaré Julie Andrews. Ce nouveau remake appliquera une sensibilité plus moderne au projet, et ce qui définit un » 10 parfait « dans la société d’aujourd’hui.

Ce sera intéressant à regarder. Entre les mains de McCullah et Smith, celui-ci pourrait être un énorme succès. Il est également intéressant de savoir si Warner Bros. tentera de le diffuser dans les salles de cinéma ou s’il le positionnera sur HBO Max. Cela me crie HBO Max, car la comédie et les films à petit budget sont confrontés à une bataille difficile en ce qui concerne la distribution en salles à partir de maintenant. dix est une propriété de nom, même si cela soulève la question de savoir qui s’en souvient. Je suppose que nous le saurons très bientôt.

