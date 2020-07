Warlock Legendary Archwitch Willow révélé pour l’extension de l’Académie Scholomance de Hearthstone

Image via Blizzard Entertainment

Archwitch Willow est un serviteur légendaire Warlock à neuf coûts avec sept attaques, sept points de vie et un cri de guerre. Lorsque la carte est placée sur le champ de bataille, invoquez un démon aléatoire de votre main et plate-forme.

Willow est une excellente carte lorsqu’elle est combinée avec un solide ensemble de démons. C’est naturellement une carte de fin de partie, destinée aux decks Warlock au rythme plus lent, mais dans les bonnes conditions, elle peut facilement inverser le cours d’un match.

Son plus gros inconvénient est cependant son coût élevé et le manque général de grands démons dans Foyer. Des cartes comme Disguised Wanderer et Enhanced Dreadlord sont des options décentes, mais si les joueurs veulent vraiment tirer le meilleur parti de Willow, Blizzard devra libérer des démons plus grands et meilleurs.

Hearthstone’s A venir Académie Scholomance L’expansion arrive sur les serveurs en direct le 6 août. Les fans peuvent toutefois précommander l’extension aujourd’hui dans l’un des deux lots disponibles sur la boutique en ligne de Blizzard.

