Warhammer: Chaosbane – Version disque pour PS5 bientôt disponible

Alors que la version numérique de Warhammer: Chaosbane est disponible directement au lancement de la PS5, l’édition physique Slayers suivra dans quelques jours.

En plus du contenu de l’édition standard, l’édition Slayer contient les douze packages DLC, tout le contenu supplémentaire, y compris Keela et Tower of Chaos, et des graphismes 4K à 60 FPS. Il contient également le sixième personnage – le chasseur de sorcières – et d’autres nouveaux contenus.

Le premier titre de hack ‘n’ slash dans le monde de Fantaisie Warhammer-Escarmouches, Warhammer: Chaosbane, transporte les joueurs au cœur du Vieux Monde, un continent marqué par la Grande Guerre contre le Chaos – le conflit sanglant qui a dévasté le royaume humain. Les joueurs incarnent un être humain, un haut elfe, un elfe des bois ou un nain et explorent des lieux bien connus du Batailles fantastiques Warhammer-Univers qui captive déjà des millions de fans à travers le monde.

L’édition Slayer de Warhammer: Chaosbane sortira le 27 novembre 2020 sur PlayStation 5 et suivra en décembre sur Xbox Series X | S.