Warhammer: Chaosbane confirmé comme titre de lancement de la PS5

NACON et Eko Software ont tout mis en œuvre pour Warhammer: Chaosbane à temps pour le lancement de la PS5. L’édition Slayer est l’expérience la plus complète à ce jour, avec les douze packs DLC, toutes les mises à jour, y compris Désactiver et le Tour du chaos et les graphiques 4K sont équipés de 60 FPS.

Vêtu du chapeau et du long manteau de son ordre, le chasseur de sorcières est armé de deux armes qui font de lui un excellent combattant: son épée pour le combat rapproché et le pistolet à distance. Il marche sur les chemins de l’Ancien Monde pour le libérer du chaos. Cet inquisiteur tire sa force directement de sa croyance en Sigmar, et quand il éradique l’hérésie et le chaos qu’il expose, il devient à la fois juge et bourreau.

Mise à niveau complète

En plus de l’introduction de ce nouveau personnage, il existe également un patch gratuit qui apporte des améliorations pour les nouveaux joueurs et les fans de la première heure du jeu. Les deux nœuds de l’acte 1 et de l’acte 2 ont été élargis. La zone autour du camp de l’acte 2 a également été améliorée par de nouveaux adversaires. Il y a aussi une zone supplémentaire – le cimetière – qui offre un nouvel environnement et un bestiaire plus grand. Ceux-ci incluent de nouveaux adversaires tels que Démon Prince, Warriors of Khorne (à cheval et à pied), un Chaos Warrior et de nouveaux sectaires.

Le personnage de Witch Hunter est sur les nouvelles consoles dans le cadre de la Édition Slayer et disponible en DLC sur les consoles actuelles. Le patch avec les environnements améliorés, la nouvelle zone et le bestiaire étendu est gratuit pour tous sur toutes les plateformes. Un nouveau personnage, Jurgen Haider le chasseur de sorcières et d’autres contenus seront également disponibles en tant que DLC pour les consoles actuelles, PC et plus tard en novembre dans le cadre du Édition Slayer pour la prochaine génération de consoles.

Le nouveau personnage et le nouveau patch de contenu seront disponibles le 10 novembre. le Édition Slayer de Warhammer: Chaosbane pour PS5 & Co. apparaîtra également dans les magasins plus tard.