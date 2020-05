Warhammer Age of Sigmar Title en développement pour consoles et PC

Elite: Dangerous studio Frontier Developments a révélé qu’il avait acquis les droits exclusifs pour faire un Warhammer Age of Sigmar jeu de stratégie en temps réel pour consoles et PC.

Cette nouvelle a été partagée avec les investisseurs dans une note (merci, PC Gamer) qui ne mentionne pas de plates-formes spécifiques ni d’autres détails, sauf que le jeu sortira au cours de l’exercice se terminant le 31 mai 2023.

Le chef de la direction, David Braben, a écrit:

Nous sommes ravis d’annoncer cette licence avec Games Workshop. Personnellement, je pense que c’est une excellente nouvelle que deux de ces sociétés britanniques créatives bien établies et de classe mondiale avec une portée mondiale collaborent sur un nouveau projet. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec l’équipe de Games Workshop pour faire découvrir le monde riche de Warhammer Age of Sigmar à un large public grâce à un jeu de stratégie en temps réel immersif et accessible sur PC et console. Notre feuille de route semble plus solide que jamais, avec deux jeux de nos développements internes pour chacun des exercices FY22 et FY23 et un portefeuille passionnant provenant de notre initiative de publication tierce, à partir de FY21.

Jon Gillard de Games Workshop a ajouté:

Alors que Warhammer devient une marque de plus en plus grande et que nos légions de fans du monde entier recherchent des moyens passionnants de découvrir la splendeur de nos environnements, nous sommes toujours à la recherche de partenaires de la plus haute qualité avec lesquels travailler. Frontier est exactement une telle entreprise, avec un héritage incroyable et une capacité de développement innovante et très raffinée clairement démontrée par leur vision convaincante pour ce jeu. Ce sera le premier jeu de RTS dans le monde fantastique épique de l’ère de Sigmar, qui est le genre de jeu que Warhammer et les fans de stratégie réclament. Nous savons que l’équipe de Frontier est la personne parfaite pour assumer cette grande responsabilité et lui rendre justice.