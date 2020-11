Warframe – maintenant également disponible sur PlayStation 5

Das MMO Warframe a fait ses débuts aujourd’hui sur la nouvelle génération de consoles de Sony. La taille totale du fichier téléchargeable est de 25,5 Go.

À la suite de cela Warframe lorsqu’il est entré dans la PlayStation 5 sans les patchs Day One, on peut supposer que toutes les mises à jour du jeu ont déjà été intégrées. Contrairement à la version PlayStation 4, la nouvelle édition est livrée avec une résolution de 4K et un taux de 60 ips. En outre, de nombreuses fonctionnalités du contrôleur Dual Sense sont utilisées et les différentes fonctionnalités d’activité PS5 sont également utilisées.

Il est également possible de transférer vos données sauvegardées de la PlayStation 4 vers le nouveau système. Les futures mises à jour seront alors utilisables pour les deux versions, vous pouvez donc vous attendre à la même expérience, sinon meilleure, sur la nouvelle console.

Le titre a été annoncé pour la PlayStation 5 il y a un certain temps, mais la date de sortie n’a été officiellement annoncée qu’au début de cette semaine. Warframe a été l’un des premiers jeux gratuits de la console précédente et est sorti en 2013. Les fans devraient être d’autant plus satisfaits d’une conversion pour la nouvelle génération.