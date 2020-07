Warface: Breakout – Feuille de route pour 2020 présentée

esrfaMy.Games est aujourd’hui la feuille de route pour leur jeu de tir gratuit à 2 jeux Warface: évasion que vous attendez dans les prochains mois.

L’accent est mis sur les saisons, afin de divertir les joueurs avec du nouveau contenu à long terme. Cela comprend des articles cosmétiques tels que des vêtements, des skins corporels et d’armes, de nouveaux types d’articles cosmétiques (tels que des skins de bombes), ainsi que de nouveaux contenus tels que des cartes ou des modes de jeu. En détail, ces aspects promettent:

Le nouveau contenu apporte des améliorations visuelles et esthétiques, de nouvelles fonctions graphiques et des cartes

Les améliorations techniques visent à résoudre les problèmes existants du jeu et à amener toute l’expérience de compétition à un nouveau niveau

Les améliorations du gameplay apporteraient de nouveaux modes de jeu, des événements festifs, de nouveaux défis et quêtes, ainsi que quelques améliorations du confort de jeu

L’accent est également mis sur les aspects techniques qui seront traités en fonction de la priorité. L’état technique de Warface: évasion est et reste la priorité absolue, comme on dit. Entre autres choses, on prévoit de corriger complètement les gels et de réduire considérablement le nombre de cas lorsque les trames tombent à un niveau inconfortable.

De plus, le gameplay est optimisé et raffiné dans tous les aspects. L’aperçu complet peut être trouvé sur le site officiel.