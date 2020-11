War Thunder – Mise à jour complète de la PS5 disponible

Gaijin Entertainment annonce que son jeu d’action en ligne War Thunder vient de recevoir « New Power », la plus grande mise à jour de l’histoire du jeu qui tire pleinement parti des consoles de nouvelle génération.

War Thunder est également passé au Dagor Engine 6.0, qui a considérablement amélioré les graphismes du jeu sur toutes les plates-formes. Les joueurs sur PlayStation 5 et Xbox Series X peuvent profiter du nouveau look avec une résolution constante de 4K @ 60FPS. La mise à jour «New Power» introduit également des cuirassés, des avions VTOL et de nombreux autres nouveaux véhicules militaires, tels que les chars de combat principaux T-90A, Leclerc S2 et Leopard 2A6.

Les améliorations visuelles sont la première chose que les joueurs remarqueront dans la mise à jour du jeu. le War Thunder-Le moteur simule un ciel d’apparence naturelle avec différents types de nuages, de brouillard et la bonne répartition et diffusion de la lumière du soleil. Le jeu a désormais la possibilité de simuler un coucher de soleil réaliste sur Mars ou une explosion de bombe atomique si nécessaire. Les effets des coups de feu et des explosions ainsi que les incendies et la physique de la destruction des véhicules ont également été améliorés. Des cicatrices et des égratignures physiquement correctes apparaissent sur les véhicules terrestres où des grenades ont frappé et dans certains cas, la balle peut même rester coincée dans l’armure.

La mise à jour «New Power» apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités, comme un hangar interactif ou des grenades éclair. Il y aura également un système Battle Pass qui permettra aux joueurs de recevoir des prix pour participer à des batailles et accomplir des tâches quotidiennes et saisonnières. Les récompenses comprennent non seulement des articles cosmétiques, mais également des véhicules haut de gamme tels que l’avion américain F2G et le char lourd soviétique Т-10А. Les véhicules de récompense peuvent être ajoutés au hangar d’un joueur ou vendus à d’autres joueurs sur le marché.

Tous les détails sur la nouvelle mise à jour sont disponibles sur le site officiel.