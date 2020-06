WandaVision: la série Disney + est maintenant en difficulté juridique concernant un problème de marque avec une entreprise de Hong Kong

Carnival Row revient avec une deuxième saison sur la plateforme de divertissement en streaming Amazon Prime. La première saison de l’émission a eu diverses réactions de différentes personnes. Certains téléspectateurs ont adoré le concept tandis que d’autres ont souligné des faits critiques sévères.

De plus, le spectacle a changé d’équipe de créateurs. Travis Beecham ne fera plus partie de l’équipe. Eric Olson assumera désormais les fonctions de showrunner.

Date de sortie (Carnival Row)

Selon le calendrier, la deuxième saison aurait dû sortir d’ici la fin de 2020. Les producteurs ont confirmé que quatre semaines de tournage avaient été menées à bien.

Le travail de production reste. Il reprendra une fois la situation pandémique stable et les usines de production pourront être rouvertes. Alors maintenant, la prochaine saison sera terminée d’ici 2021.

Lire aussi: Le Seigneur des Anneaux – Gollum: Premier aperçu du gameplay, découvrez toutes les dernières mises à jour

Le casting

Dans la saison à venir, nous verrons Orlando Bloom dans son rôle de Rycroft Philostrate. Cara Delevingne jouera le rôle de Vignette Stonemoss et David Gyasi jouera le personnage d’Agreus Astrayon.

En plus de cela, nous pourrions également voir Katy Perry dans la deuxième saison si la chance vous en dit. N’est-ce pas quelque chose à attendre?

Consultez notre article: SSSS Gridman Saison 2: date de sortie, distribution, intrigue et quelles sont les théories des fans sur Internet

L’intrigue (Carnival Row)

Imogen et Agrus ont une étincelle entre eux, qui commencera à prendre une belle forme, et ce sera réconfortant pour nous de découvrir comment ce lien évolue. Mais la partie la plus intrigante de la deuxième saison sera le sort de Foe.

Vous aimerez aussi notre article: Locke And Key Saison 2: date de sortie, distribution, intrigue, bande-annonce et tout ce que vous devez savoir

La bande-annonce (Carnival Row)

La bande-annonce de la deuxième saison n’est pas disponible pour le moment. Vous pouvez regarder la bande-annonce de la première saison en cliquant sur le lien mentionné ci-dessous.

Carnival Row Saison 1 – Bande-annonce officielle | Prime Video

Restez à l’écoute pour plus de buzz sur les dernières nouvelles sur notre site Web. Restez à la maison et restez en sécurité. Bonne lecture.