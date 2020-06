Walmart confirme prématurément le prix et les caractéristiques des prochains gros écouteurs de Sony

Sony WH-1000XM3

MISE À JOUR : Les écouteurs Sony WH-1000XM4 techniquement inopinés ont été brièvement répertoriés par deux autres grands détaillants nord-américains au cours des derniers jours, avec Adorama prête davantage crédit à un prix recommandé d’environ 350 dollars aux États-Unis et Dell Canada fait fortement allusion à une date de sortie imminente le 23 juin.

Bien que rien de tout cela ne soit encore gravé dans la pierre, il y a rarement (autant) de fumée sans feu, donc nous parierions certainement à la fois sur la date et le PDSF qui s’avérerait finalement exact. Oh, et par l’apparence des choses, le WH-1000XM4 sortira dans des teintes noires et argentées, suivant les traces du … noir et argent WH-1000XM3. Notre message d’origine suit ci-dessous.

Dévoilé il y a près de deux ans, le nom impossible Les Sony WH-1000XM3 sont toujours parmi les meilleurs écouteurs Bluetooth sans fil avec technologie de suppression active du bruit que vous puissiez acheter. Surtout quand vous pouvez régulièrement obtenir ces mauvais garçons à 70 $, 100 $, ou même 120 dollars sur leur prix catalogue de 350 $.

Mais bien que cette industrie particulière ne semble pas progresser au même rythme effréné que, disons, le marché des smartphones ou même le véritable segment des écouteurs sans fil, vous ne pouvez pas garder le même ancien produit pour toujours sans au moins rafraîchir sa conception, jeter une nouvelle couche de peinture et réviser certaines de ses fonctionnalités.

Bien que la balise de 348 $ puisse bien être un espace réservé, cela semble certainement plausible, surtout après avoir examiné la fiche technique du WH-1000XM4. Ce n’est pas radicalement différent de ce que le WH-1000XM3 a pour eux, il n’est donc certainement pas hors de question de voir le PDSF d’environ 350 $ pour Casque ANC haut de gamme nouvelle génération de Sony.

En commençant par l’essentiel, il semble que la durée de vie de la batterie restera inchangée, ce qui n’est en aucun cas une mauvaise chose car une cote d’endurance de 30 heures reste difficile à dépasser. Tout comme leurs prédécesseurs, le Sony WH-1000XM4 devrait également obtenir 5 heures de lecture après 10 maigres de charge tout en faisant les mêmes promesses factuelles de fournir une «annulation du bruit numérique de pointe» et un «son de qualité supérieure».

Image non officielle Sony WH-1000XM4

Nous devrons évidemment attendre et voir si quelque chose est sur le point de changer dans ces deux départements clés, mais une mise à niveau au son important révélée par Walmart concerne quelque chose appelé « Precise Voice Pickup Technology ». C’est une fonctionnalité entièrement nouvelle, pensez-vous, et elle vise à améliorer considérablement la qualité des appels en combinant cinq microphones intégrés avec un «traitement avancé du signal audio».

Un autre module intéressant est la connectivité multipoint, qui permettra aux propriétaires du WH-1000XM4 de coupler leurs écouteurs Bluetooth avec deux appareils compatibles simultanément, tandis que presque tout le reste semble terriblement familier, y compris le contrôle du son ambiant, le contrôle du son adaptatif et les commandes tactiles pratiques pour changer de piste, régler le volume, activer l’assistant vocal de votre téléphone, ainsi que passer et répondre à des appels.