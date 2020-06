« Wakfu » Saison 4: mises à jour récentes sur sa date de sortie, son casting, son intrigue et tout ce que vous voulez savoir

– – –

Les téléspectateurs attendent avec impatience l’arrivée de la populaire série télévisée d’animation française «Wakfu».

Cette série d’Ankama Animation est basée sur le MMORPG d’Ankama du même nom.

Cependant, le jeu est sorti en 2012, quelques années plus tard que la première de la première série animée, « Wakfu ».

Les événements des séries animées se déroulent environ 1000 ans après le jeu d’Ankama «Dofus» (sorti en 2006).

Cette série tourne autour d’un très jeune garçon Eliatrope, Yugo. Yugo ne se souvient de rien de sa vraie famille car il vit avec Alibert, qui l’avait adopté. Yugo est en mission pour trouver sa famille biologique, mais en découvrant ses pouvoirs spéciaux, il comprend qu’il est chargé de sauver le monde des maux.

Ce spectacle a créé une base de fans décente, et il peut être clairement compris par ses notes IMDb de 8,3 / 10. Les créateurs ont annoncé que la saison 4 serait la dernière saison de cette série.

Date de sortie de la saison 4 de «Wakfu»

Le 7 mai 2020, Ankama a révélé que la quatrième saison serait la dernière saison. La quatrième saison est dans sa phase de développement; il sera donc très difficile de prévoir la date de sortie. De plus, cette pandémie de COVID-19 a temporairement interrompu les activités de l’industrie du divertissement.

L’intrigue attendue de la saison 4 de «Wakfu»

Wakfu se déroule dans un monde imaginaire et il dépeint des événements survenus 1000 ans après le jeu d’Ankama «Dofus» (2006). Cette série tourne autour d’un garçon de 12 ans nommé Yugo, qui vit avec son père adoptif. À l’âge de 12 ans, Wakfu part en mission pour fouiller sa vraie famille et en découvrant ses pouvoirs spéciaux, lui et ses amis, connus sous le nom de «La Confrérie du Tofu», décident de libérer le monde des forces du mal .

La saison 4 montre des batailles féroces, et nous pouvons voir Yugo se rapprocher un peu plus du but de sa mission.

Le casting de « Wakfu » Saison 4

Le casting est susceptible d’inclure des artistes voix des saisons précédentes. Les téléspectateurs sont susceptibles d’entendre Fanny Bloc (version française) et Erika Harlacher (doublage anglais) comme Yugo, Adeline Chetail (français) et Christine Marie Cabanos (doublage anglais) comme Princess Amalia Sheran Sharm, Laurent Morteau (version française) et Joe Ochman ( Dub anglais) comme Qilby et bien d’autres. Cependant, aucune information n’a été officiellement partagée concernant la distribution.

