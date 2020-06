Waiting for the Barbarians : découvrez la bande-annonce avec Johnny Depp et Robert Pattinson

Johnny Depp et Robert Pattinson, les deux stars du film Waiting for the Barbarians s’affichent en premier titre de la nouvelle bande-annonce sortie le mercredi 24 juin 2020.

Synopsis du film

Considéré comme une allégorie de l’apartheid, le premier film en langue anglaise du Colombien Ciro Guerra « Waiting for the Barbarians » traite en particulier le sujet de l’inconscient qui est à l’œuvre dans l’infamie de la torture ou la situation coloniale. Il révèle la prise de conscience d’un magistrat joué par Mark Rylance, d’une colonie isolée à la frontière d’un empire qui s’apprêtait à prendre sa retraite, après avoir été témoin des mauvais traitements subis par les prisonniers de guerre.

Que dit la nouvelle bande-annonce ?

See the first trailer for Ciro Guerra’s ‘Waiting for the Barbarians’ starring Mark Rylance, Robert Pattinson & Johnny Depp: https://t.co/pNwXHz5WHw pic.twitter.com/I0WAwRmVcc — The Film Stage 📽 (@TheFilmStage) June 24, 2020

L’arrivé du colonel tortionnaire, Joll incarné par Johnny Depp, chargé de surveiller les soi-disant « barbares » de l’autre côté du mur et la sécurité de la frontière, a entièrement bouleversé l’état des lieux. Ce dernier a mené une série d’interrogatoires impitoyables. Plus précisément, la nouvelle bande-annonce a révélé le penchant du colonel Joll à terroriser et torturer les personnes pendant ses interrogatoires. Quant à Robert Pattinson, il apparaît comme étant un officier arriviste, prêt à garder l’état actuel des choses. Ce qui a conduit le magistrat à refuser de soutenir la prise d’armes par l’armée de son régime contre les indigènes voire même à remettre en question sa loyauté envers l’empire et entreprend de rendre une fille, torturée par Joll, à sa famille.