Wahoo défie Garmin avec sa première montre GPS multisport

Wahoo a sorti sa première montre GPS multisports, l’Elemnt Rival.

Il passe automatiquement d’un mode d’activité à l’autre, ce qui le rend idéal pour les triathlons et les entraînements vélo-course.

Il est maintenant disponible pour 380 $.

Wahoo est mieux connu pour ses compteurs de vélo et ses moniteurs cardiaques qu’autre chose, mais il est maintenant prêt à affronter des géants de la montre de sport comme Garmin et Polar. Wahoo a dévoilé sa première montre GPS multisports (ou vraiment n’importe quel sport), l’Elemnt Rival, et elle s’adresse aux passionnés et aux athlètes qui participent régulièrement à des triathlons, à des entraînements «brick» bike-to-run ou à d’autres activités mixtes.

La pièce maîtresse du rival est une «transition sans contact» qui bascule automatiquement entre la course à pied, le cyclisme et la natation sans nécessiter votre intervention. Vous synchroniserez initialement les appareils dans l’application mobile Elemnt si vous utilisez l’un des compteurs de vélo de Wahoo, mais vous pouvez sinon vous concentrer sur la course au lieu de votre poignet. Une option manuelle vous permet d’utiliser le bouton de tour pour changer de profil sans perturber votre suivi d’activité.

La montre GPS multisports suit les éléments essentiels tels que la fréquence cardiaque, la vitesse et la nage par elle-même, mais le fait d’ajouter un moniteur cardiaque Tickr X ajoute des données supplémentaires comme votre cadence de course. Comme vous l’espérez, Elemnt Rival se connecte à la fois aux données de fitness au niveau du système d’exploitation dans Apple Health et Google Fit, ainsi qu’à des plates-formes tierces telles que Strava, Training Peaks, Today’s Plan, Train Xhale et Relive.

La durée de vie de la batterie est saine à 14 jours en mode montre intelligente standard et à 24 heures d’utilisation constante du GPS. Vous n’aurez peut-être pas à recharger pendant des jours, même avec un programme d’entraînement agressif.

L’Elemnt Rival est maintenant disponible pour 380 $. Ce n’est pas la montre GPS multisport la plus abordable que vous trouverez, mais son prix est clairement indiqué pour rivaliser avec les offres à bas prix de Garmin et d’autres. Votre décision peut principalement dépendre de votre routine de conditionnement physique. La montre de Wahoo peut être idéale si vous êtes un triathlète ou un passionné d’entraînement en brique, mais il existe de nombreuses alternatives si vous préférez un exercice plus conventionnel.